Autorităţile din judeţul Olt au activat, joi, Planul Roşu de Intervenţie, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balş. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de panică. Explozia a fost provocată de o butelie cu GPL.

UPDATE: Explozia, urmată de un incendiu într-un bloc din Balș, județul Olt, a fost provocată de o butelie cu GPL. 49 de locatari au rămas fără alimentare cu gaze naturale. "În urma unei explozii cauzată de o butelie cu GPL, existentă într-un apartament din imobilul mai sus menționat, s-a produs un incendiu care a afectat o serie de garsoniere din acest bloc. Imediat, echipele Distrigaz Sud Rețele s-au deplasat la fața locului unde, pentru asigurarea condițiilor de securitate, au întrerupt alimentarea cu gaze naturale a imobilului afectat astăzi, 13 noiembrie 2025, începând cu ora 09:20", potrivit Distrigaz Sud Rețele. Sunt afectați 49 de clienți casnici alimentați prin intermediul instalației comune de utilizare.

UPDATE: În urma exploziei, două persoane au fost transportate la spital cu arsuri pe față și torace. Alte 3 victime fǎrǎ arsuri au fost transportate la spital, iar o altă persoană a suferit un atac de panică. În total, 30 de persoane au fost evacuate din bloc.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţa, la o explozie urmată de un incendiu, la o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc din Balş.

Echipele de intervenţie au identificat două victime

"La nivelul judeţului Olt a fost activat Planul roşu de intervenţie, fiind mobilizate şase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) şi un post medical avansat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă", au afirmat pompierii.

Echipele de intervenţie au identificat două victime, cu arsuri şi o persoană cu atac de panică. La ora transmiterii acestei ştiri, pompierii acţionează pentru stingerea incendiului şi pentru evacuarea locatarilor din blocul respectiv.

