Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Plecăm cu tristeţe. Lăsăm copiii în ţară". Românii din diaspora fac cale întoarsă în ţările unde muncesc

Românii care lucrează în străinătate se întorc în Europa după ce au petrecut sărbătorile de iarnă acasă. Sunt mai puţini, însă, decât în ultimul deceniu, pentru că a început exodul în sens invers. Aproape 40 de mii de români revin anual în ţară doar din Marea Britanie.

de Redactia Observator

la 04.01.2026 , 19:56
Galerie (2)

Aeroportul din Iaşi a fost plin astăzi, nu de turişti, ci de oamenii din Moldova care se îndreaptă spre Italia şi Spania. Petronela şi Vasile Săvescu au plecat din Roman acum 15 ani şi de atunci fac mereu naveta de sărbători.

"S-a terminat vacanţa şi ne întoarcem la muncă. La Bergamo. Locuim acolo. Destul de greu, dar nevoia face să-ţi iei la revedere şi de la ei", a declarat Petronela Săvescu. 

"E greu tot timpul, nu doar de sărbători, dar acum, fiind un moment mai de sărbătoare, întâlniri cu mai mulţi, e mai greu un pic", a declarat Vasile Săvescu.

Articolul continuă după reclamă

Lungul drum spre alte ţări

Mii de oameni au ieşit din ţară zilele acestea şi cu maşina, prin punctele de trecerea a frontierei din vestul ţării.

"Din Constanţa venim, mergem în Germania. De sărbători, da. Ne întoarcem de Paşti". "Foarte frumos în ţară la noi, dar din păcate nu putem lucra în ţară la noi, trebuie să plecăm peste hotare.

Olanda. Plecăm cu tristeţe, dar trebuie să plecăm. Lăsăm familie, copii în ţară". "Am tăiat un porc, l-am băgat în portbagaj ce să fac, trebuie să ducem un pic de slănină şi nişte cârnaţi, puţină carne, afumătură, de-ale casei", spun românii.

Forfota plecării spre a doua casă s-a simţit şi în Gara de Nord din Bucureşti, unde unii coborau din tren după ce au fost la munte sau la rude.

"Am venit tocmai din Germania pentru sărbătorile de iarnă. A fost frig, dar superb. Ne-am distrat. Mâine dimineață, la ora 7 am avionul și mâine intru deja, cum se spune, în pită". "Am vizitat părinții la Sfântul Gheorghe. A fost frumos, am avut foarte multă zăpadă. Acum trebuie să prindem celălalt tren, să mergem la aeroport", spun românii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

diaspora granita
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi prelungit vacanţa?
Observator » Evenimente » "Plecăm cu tristeţe. Lăsăm copiii în ţară". Românii din diaspora fac cale întoarsă în ţările unde muncesc