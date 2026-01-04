Românii care lucrează în străinătate se întorc în Europa după ce au petrecut sărbătorile de iarnă acasă. Sunt mai puţini, însă, decât în ultimul deceniu, pentru că a început exodul în sens invers. Aproape 40 de mii de români revin anual în ţară doar din Marea Britanie.

Aeroportul din Iaşi a fost plin astăzi, nu de turişti, ci de oamenii din Moldova care se îndreaptă spre Italia şi Spania. Petronela şi Vasile Săvescu au plecat din Roman acum 15 ani şi de atunci fac mereu naveta de sărbători.

"S-a terminat vacanţa şi ne întoarcem la muncă. La Bergamo. Locuim acolo. Destul de greu, dar nevoia face să-ţi iei la revedere şi de la ei", a declarat Petronela Săvescu.

"E greu tot timpul, nu doar de sărbători, dar acum, fiind un moment mai de sărbătoare, întâlniri cu mai mulţi, e mai greu un pic", a declarat Vasile Săvescu.

Lungul drum spre alte ţări

Mii de oameni au ieşit din ţară zilele acestea şi cu maşina, prin punctele de trecerea a frontierei din vestul ţării.

"Din Constanţa venim, mergem în Germania. De sărbători, da. Ne întoarcem de Paşti". "Foarte frumos în ţară la noi, dar din păcate nu putem lucra în ţară la noi, trebuie să plecăm peste hotare.

Olanda. Plecăm cu tristeţe, dar trebuie să plecăm. Lăsăm familie, copii în ţară". "Am tăiat un porc, l-am băgat în portbagaj ce să fac, trebuie să ducem un pic de slănină şi nişte cârnaţi, puţină carne, afumătură, de-ale casei", spun românii.

Forfota plecării spre a doua casă s-a simţit şi în Gara de Nord din Bucureşti, unde unii coborau din tren după ce au fost la munte sau la rude.

"Am venit tocmai din Germania pentru sărbătorile de iarnă. A fost frig, dar superb. Ne-am distrat. Mâine dimineață, la ora 7 am avionul și mâine intru deja, cum se spune, în pită". "Am vizitat părinții la Sfântul Gheorghe. A fost frumos, am avut foarte multă zăpadă. Acum trebuie să prindem celălalt tren, să mergem la aeroport", spun românii.

