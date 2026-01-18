Tot mai mulţi medici români plecaţi peste hotare se întorc în ţară. Pentru că avem doctori puţini, deşi şcolim personal dublu faţă de media europeană, statul face eforturi să-i aducă înapoi. Cum anume? Printr-o lege care le va permite să îşi echivaleze mult mai uşor diplomele obţinute în străinătate. Reîntorşi în ţară, mulţi spun că au găsit schimbări în bine în sistemul de Sănătate.

"Asta îmi place foarte mult. Faptul că tratez români şi faptul că pot să ajut pe cei care m-au ajutat de asemenea pe mine", a afirmat Lucian Hoban, medic specialist.

Este gândul cu care tot mai mulţi medici români se întorc din străinătate. Şcoliţi în România, au ales să plece cu mulţi ani în urmă, dezamăgiţi de un sistem subfinanţat. Întorşi lângă familie şi prieteni, declară că diferenţe dintre spitalele noastre şi cele din Vestul Europei s-au redus în ultimii ani.

"Şi ei au dotări foarte bune, dar sunt chiar comparabile cu ce avem noi aici. Nu este o mare diferenţă între actul medical de acolo şi cel de aici", a mai adăugat Lucian Hoban.

Chiar şi aşa, problema deficitului de personal încă există. România scoate absolvenţi de medicină peste media UE, dar e pe ultimele locuri la numărul de medici la mia de locuitori. Acum, statul face eforturi să aducă îi aducă pe cei plecaţi înapoi. În luna decembrie a anului trecut, ministrul Sănătăţii anunţa legea prin care recunoaşterea competenţelor şi dimplomelor europene este faciltată, procesul devenind mai rapid.

"Dă posibilitatea medicilor să vină şi să-şi exercite profesia cu specilităţile făcute afară pentru că era frustrant înainte o specializare şi ulterior o supraspecializare care să nu fie recunoscută în ţară şi să trebuiească să o iei de la 0", a spus Lucian Mărginean, medic Spitalul CliniciJudețean de Urgență Târgu Mureș

Este si cazul tânărului doctor Septimiu Popescu, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. În vârstă de 33 de ani, a lucrat până de curând în Franța timp de cinci ani. S-a intors în urmă cu două săptămâni, în serviciul de radiologie intervențională din Târgu Mureș.

"Dacă va fi facilitată întoarcerea medicilor în România fără nicio piedică administrativă, sunt convins că un mare număr de medici vor dori să se întoarcă. În Franţa am obţinut trei diplome, sunt în aşteptarea echivalării acestora", a spus Septimiu Popescu, medic specialist.

Pentru 2026, Ministerul Sănătății cere de la Guvern 31,7 miliarde de lei la care se adaugă 685 de milioane de euro, bani din PNRR. În planul guvernului pentru sistemul de sănătate se află şi construcţia de noi spitale.

