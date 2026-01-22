Adio pliculeţe de plastic la restaurant şi hotel! Uniunea Europeană schimbă regulile. Din august nu vom mai primi pe masă pliculeţe de sare, piper sau de sosuri când ieşim în oraş, dar nici recipiente mici de produse de îngrijire pe care le putem lua din camera de hotel. Toate vor fi înlocuite cu unele reutilizabile, ca să reducă risipa de plastic.

Uniunea Europeană își propune să elimine treptat plasticul de unică folosință din restaurante. După interzicerea paielor pentru suc, măsura se extinde acum și asupra pliculețelor de ketchup, ulei și alte ingrediente. Din august, acestea trebuie să dispară din localuri.

"Pentru sare şi piper multe restaurante din Bucureşti folosesc deja recipiente reutilizabile. Dar problema vine atunci când vorbim despre miere sau despre sosuri. Din vară vor fi şi acestea înlocuite.", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Aici e mai mare risipa de fapt! Adică lumea o să folosească aşa mult şi nici nu o să-l mănânce pe tot!", spune un bărbat.

"Este un regulament. Se aplică ca atare, nu necesită o transpunere în legislaţia naţională, deci aşa cum arată el acum, aşa se va şi aplica. Este doar pentru plastic, dar să nu uităm că multe ambalaje, de la pahare de cafea şi până la pliculeţele de diferite condimente sunt dublate cu o peliculă de plastic. Li se va aplica şi lor.", explică Raul Pop, expert în economie circulară.

O grijă în plus pentru chelneri, dar economie pentru restaurant.

"Este o risipă totală şi un disconfort pentru clienţi, pentru că se murdăresc, se rup ambalajele. Pe partea de delivery, unde dăm sare, ulei, piper la pliculeţe, nu ne-am gândit la alternative.", spune Steluţa Chiru, manager restaurant.

Vom spune adio şi "micilor suveniruri" pe care le puneam în bagaj după o vizită la hotel. Şi aici produsele vor rămâne în camere. Unii deja au renunţat la sticluţe.

"N-am făcut rabat la calitate - produsele pe care le aveam înainte la dispoziţia clienţilor în sticluţe, le-am pus în dispensere. Trebuie să ai grijă să se umple, dar este mult mai puţin.", spune Răzvan Lăzărescu, director general hotel.

În lanţurile hoteliere internaţionale, măsurile sustenabile sunt deja un trend de câţiva ani.

"Dacă vorbim despre sticluţele individuale din camere, când ai astfel de dispensere salvezi costuri. Dacă vorbim despre efectul financiar, este undeva la 0 dacă vorbim despre toate acţiunile împreună. Am eliminat şi alte elemente de unică folosinţă, de exemplu sticlele din plastic, acum trei ani.", explică Mincho Pachikov, director general lanţ hotelier.

Până în 2027, legislaţia europeană va impune restaurantelor din România să ofere clienţilor opţiunea de a-şi lua mâncarea la pachet în propriile caserole.

