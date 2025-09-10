Un pod din Braşov a ajuns o bombă cu ceas. Balustradele s-au desprins, trotuarul s-a prăbuşit, iar asfaltul se macină sub roţile maşinilor de săptămâni bune. Mii de vehicule trec zilnic pe aici, inclusiv camioane de zeci de tone şi autobuze cu turişti. În timp ce construcţia cedează bucată cu bucată, autorităţile promit reparaţii, însă nu mai devreme de anul viitor.

De câteva săptămâni, navetiştii şi turiştii care trec pe podul peste râul Bârsa, spre Zărnești și Piatra Craiului, sunt într-un real pericol. Drumul a început să se macine, iar construcţia este şubredă.

Balustrada podului s-a desprins din suport şi s-a înclinat înspre albie pe o lungime de mai bine de zece metri. Iar în continuare, trotuarul a căzut pur şi simplu în apă, pe o lungime de 20 de metri. Totul, la câțiva pași de banda pe care circulă zilnic mii de mașini.

Zilnic, pe pod trec sute de TIR-uri, grele de câteva tone. Localnicii văd de la o zi la alta cum situaţia se înrăutăţeşte.

"Ar trebui să ia măsuri, să se repare. Nu să se lase să cadă cu totul până la urmă. Să prevenim, totdeauna, nu?"

"Eu am crezut prima dată că a fost un accident de circulaţie. Dar până la urmă am aflat că s-a prăbuşit singur".

"Eu aş opri circulaţie, domn'le. Pentru siguranţa populaţiei care trece pe acolo. Trece un camion din ăla de 30 de tone, de 50 de tone, Doamne fereşte!", spun oamenii.

Autorităţile promit că până în primăvară vor începe lucrările de consolidare. Un miliard de lei costă proiectul care include centura ocolitoare a oraşului şi reparaţia podului.

"Este singurul proiect pe care Consiliul Judeţean îl are finanţat din bani europeni /TAIE/ 13.02 - Suntem în procedură acum de achiziţie, atât pentru execuţia de lucrări cât şi pentru partea de supervizare lucrări. Conform graficului impus de finanţator, trebuie să finalizăm procedura de achiziţie până în martie 2026", spune Mihai Pascu, director DGDJSP.

În România, sute de poduri sunt în stare avansată de degradare şi au nevoie de lucrări de consolidare.

