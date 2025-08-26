Video Poliţist din Mureş, acuzat că şi-a bătut iubita de doar 18 ani mai multe zile la rând. Ce au decis colegii săi
Un tânăr poliţist din Mureş este anchetat pentru violenţă în familie după ce şi-ar fi bătut de mai multe ori iubita care locuia cu el. Fata în vârstă de 18 ani a făcut plângere iar superiorii poliţistul fac şi ei o anchetă internă.
Un tânăr de 22 de ani, agent de poliţie în Sovata de aproximativ un an, avea o relaţie de aceeaşi durată cu o fată de 18 ani. Cei doi s-au mutat împreună la începutul acestui an, iar relaţia părea una serioasă. Îşi vizitaseră părinţii de mai multe ori şi chiar discutaseră despre căsătorie.
Situaţia s-a schimbat însă în lunile iulie şi august, când bărbatul a început să fie violent cu tânăra. Potrivit plângerii, ar fi agresat-o, ar fi bruscat-o şi i-ar fi vorbit urât. În cele din urmă, violenţele au escaladat, iar timp de trei zile ar fi lovit-o în mod repetat cu pumnii. Abia atunci fata şi-a făcut curaj şi le-a povestit părinţilor prin ce trecea.
Aceştia au mers imediat la poliţie, unde au depus o plângere. Ulterior, a fost emis un ordin provizoriu de restricţie, valabil cinci zile. Tânăra a refuzat însă montarea unei brăţări electronice pentru monitorizarea bărbatului în această perioadă.
În cauză a fost deschis un dosar penal, iar verificările continuă. Totodată, Inspectoratul Judeţean de Poliţie a declanşat o anchetă internă privind comportamentul agentului.
