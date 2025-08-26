Un tânăr poliţist din Mureş este anchetat pentru violenţă în familie după ce şi-ar fi bătut de mai multe ori iubita care locuia cu el. Fata în vârstă de 18 ani a făcut plângere iar superiorii poliţistul fac şi ei o anchetă internă.

Un tânăr de 22 de ani, agent de poliţie în Sovata de aproximativ un an, avea o relaţie de aceeaşi durată cu o fată de 18 ani. Cei doi s-au mutat împreună la începutul acestui an, iar relaţia părea una serioasă. Îşi vizitaseră părinţii de mai multe ori şi chiar discutaseră despre căsătorie.

Situaţia s-a schimbat însă în lunile iulie şi august, când bărbatul a început să fie violent cu tânăra. Potrivit plângerii, ar fi agresat-o, ar fi bruscat-o şi i-ar fi vorbit urât. În cele din urmă, violenţele au escaladat, iar timp de trei zile ar fi lovit-o în mod repetat cu pumnii. Abia atunci fata şi-a făcut curaj şi le-a povestit părinţilor prin ce trecea.

Aceştia au mers imediat la poliţie, unde au depus o plângere. Ulterior, a fost emis un ordin provizoriu de restricţie, valabil cinci zile. Tânăra a refuzat însă montarea unei brăţări electronice pentru monitorizarea bărbatului în această perioadă.

În cauză a fost deschis un dosar penal, iar verificările continuă. Totodată, Inspectoratul Judeţean de Poliţie a declanşat o anchetă internă privind comportamentul agentului.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

