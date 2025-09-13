Video Poliţist filmat cum loveşte puternic cu genunchiul un tânăr încătuşat, după un scandal la un club din Braşov
Imagini şocante, după un scandal izbucnit într-un club din centrul Braşovului. Un bărbat de 28 de ani a fost autorul unor scene violente, atât în interiorul localului, cât şi faţă de bodyguarzi.
Individul a continuat scandalul minute bune şi a fost nevoie de intervenţia poliţiei. La sosirea echipajelor, bărbatul a fost imobilizat şi încătuşat pentru a fi condus la secţie.
Tânăr violent, lovit cu genunchiul şi îmbrâncit de un polițist în centrul Braşovului
Totuşi, în timpul intervenţiei, un poliţist a fost filmat în timp ce îl lovea puternic cu genunchiul în abdomen. Şi nu o dată, ci de două ori. Poliţia Braşov s-a autosesizat şi a declanșat o anchetă internă pentru a verifica dacă agenţii au respectat procedurile legale. În ceea ce îl priveşte pe scandalagiu, acesta a fost sancţionat pentru faptele sale, iar poliţiştii au deschis un dosar penal.
