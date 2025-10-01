Poliţist lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etaj. Fusese chemat să intervină la o petrecere

Un poliţist din oraşul Bocşa, județul Caraș-Severin, a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul doi al unui imobil din localitate. Agentul fusese chemat să intervină pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice într-un apartament din clădire. De asemenea, în timpul intervenţiei a fost avariată luneta unei autospeciale de poliţie, ce era staţionată lângă imobil.

Poliţiştii au fost sesizaţi că într-un apartament din imobil se desfăşoară o petrecere care tulbură liniştea locatarilor, potrivit Agerpres.

"În timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului de unul dintre participanţi. (...) Poliţistul a primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar ulterior a fost transportat la spital pentru investigaţii suplimentare, fără a rămâne internat", potrivit IPJ Caraş-Severin.

De asemenea, în timpul intervenției a fost avariată luneta unei autospeciale de poliție, staționată lângă imobil.

Articolul continuă după reclamă

Imediat după incident, la faţa locului au fost direcţionate forţe suplimentare de poliţie şi jandarmerie, iar cei implicaţi au fost conduşi la poliţie pentru cercetări, fiind restabilită ordinea şi liniştea publică în zonă.

Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj şi distrugere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰