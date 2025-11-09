Cât de periculoase pot fi sticlele de apă reutilizabile care nu sunt spălate. Riscurile pentru sănătate

V-aţi întrebat vreodată cât de periculoasă poate fi o sticlă de apă reutilizabilă dacă nu este curăţată corespunzător? Ei bine, experţii au dezvăluit că, indiferent de lichidul cu care sunt umplute, recipientele pot deveni un magnet pentru bacterii. Printre problemele de sănătate care pot apărea se numără durerile de stomac şi iritațiile în gât.

Experţii spun că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem dacă folosim sticle reutilizabile este le spălăm în mod regulat. Indiferent dacă sunt umplute cu apă sau alte lichide, paiul şi capacul recipientelor sunt întotdeauna un pline de germenii din salivă sau de pe mâini.

"Orice sticlă de apă, fie că este din plastic, metal sau reutilizabilă, dacă urmează să o folosești din nou, este ca un vas, nu-i așa? Adică nu ai folosi o furculiță sau o lingură iar și iar fără să o speli", a explicat medicul Mike Ren.

Spălarea cu apă și detergent special sau în mașina de spălat vase sunt unele dintre cele mai eficiente metode de a curăţa cu succes sticlele.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă chiar nu vrei să faci asta zilnic, încearcă o dată pe săptămână sau o dată la câteva săptămâni. Dacă îți umpli sticla cu suc sau o băutură zaharoasă, trebuie neapărat să o cureți zilnic, pentru că bacteriile iubesc zahărul la fel de mult ca noi.

Alte obiceiuri bune de urmat sunt să clătești gura sticlei deasupra chiuvetei atunci când o reumpli și să golești apa veche la fiecare patru-cinci zile. Dacă observi mucegai pe sticlă sau apa din interior are un miros ciudat, nu o bea".

Durerile de stomac, iritațiile în gât şi agravarea alergiilor sunt numai câteva din complicaţiile care pot apărea după o curăţare inadecvată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰