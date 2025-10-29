Un caz petrecut în noaptea de Înviere, la Slatina, şi-a găsit rezolvare abia acum. O polițistă, aflată în misiune, a fost atacată după ce a intervenit pentru a opri un bărbat care voia să lovească o altă persoană cu o sticlă în cap.

Femeia a reușit să-i salveze viața victimei, dar a fost ea însăși agresată de individul scăpat de sub control. Agresorul a fost atunci imobilizat și internat la Psihiatrie.

Cazul însă a ieșit la iveală abia acum, iar șefii Poliției Municipiului Slatina sunt cercetați disciplinar pentru că ar fi muşamalizat întreaga situație. Agresorul a fost şi el arestat preventiv pentru 30 de zile.

