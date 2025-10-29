Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Polițistă în misiune, atacată în noaptea de Înviere, în Slatina. Șefii, acuzați că au mușamalizat incidentul

Un caz petrecut în noaptea de Înviere, la Slatina, şi-a găsit rezolvare abia acum. O polițistă, aflată în misiune, a fost atacată după ce a intervenit pentru a opri un bărbat care voia să lovească o altă persoană cu o sticlă în cap.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 08:39

Femeia a reușit să-i salveze viața victimei, dar a fost ea însăși agresată de individul scăpat de sub control. Agresorul a fost atunci imobilizat și internat la Psihiatrie.

Cazul însă a ieșit la iveală abia acum, iar șefii Poliției Municipiului Slatina sunt cercetați disciplinar pentru că ar fi muşamalizat întreaga situație. Agresorul a fost şi el arestat preventiv pentru 30 de zile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

slatina incident politista
Înapoi la Homepage
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale?
Observator » Evenimente » Polițistă în misiune, atacată în noaptea de Înviere, în Slatina. Șefii, acuzați că au mușamalizat incidentul