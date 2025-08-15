O femeie din Prahova acuză doi poliţişti că au agresat-o în curtea casei sale. Reclamată de vecini că dăduse muzica prea tare, susţine că a fost lovită cu pumnii şi trasă de păr de agenţi. Poliţiştii au altă variantă: spun că ar fi intervenit în forţă să o calmeze de teamă să nu se sinucidă. În faţa declaraţiilor atât de diferite, superiorii agenţilor încă ezită să deschidă o anchetă.

Imaginile filmate după miezul nopții în curtea unei case din Breaza arată că femeia s-a apropiat de gard şi a stat de vorbă cu polițiștii. "Era ora 10 jumate și sună un echipaj la poartă să îmi zică că deranjez liniștea publică. Am dat-o mai încet", spune Camelia, victimă. Femeia susţine că echipajul s-a întors după două ore şi a agresat-o fără ca ea să îi fi provocat. "Mi-a dat doi pumni și după aceea m-a luat de păr, mă ținea lipită de gard. Iar cel care a dat prima dată în mine a sărit gardul, m-au imobilizat, mi-au pus cătușele și m-au dus la secție", a declarat Camelia, victimă.

Familia a găsit-o la Spitalul de Psihiatrie din Câmpina, plină de vânătăi și în stare de șoc

Scenele au fost filmate și de vecinul femeii. La peste 100 de kilometri distanță, fiul victimei privea îngrozit cum mama lui era bruscată de agenți. "Eram pe telefon și primesc notificare de mișcare de la camere. Am văzut echipajul la poartă. Am observat cum un polițist s-a întins după ea după gard și am observat cum i-au dat un pumn", a declarat fiul victimei. Familia a găsit-o la Spitalul de Psihiatrie din Câmpina, plină de vânătăi și în stare de șoc. "Plângeam și îi rugam să mă lase că eram plină de sânge și aveam mâna umflată de la cătușe", a declarat Camelia, victimă.

Victima a făcut plângere oficială împotriva poliţiştilor şi are de gând să meargă şi mai departe. Pe lângă demersurile deja făcute, femeia are de gând ca prin intermediul avocatului său să depună și o plângere la Direcția Națională Anticorupție pe numele agenților. "Am formulat plângerea penală pentru infracțiunile de purtare abuzivă, violare de domiciliu și abuz în serviciu. Avem suspciunea rezonabilă că există o înțelegere între acești agenți și un anumit localnic din Breaza, care în schimbul unor foloase acționează la indicațiile acestuia", a declarat Phillip-Richard Mandisodza, avocat.

Superiorii poliţiştilor reclamaţi au altă variantă. Susţin că femeia a fost amendată pentru că era recalcitrantă, după care a ameninţat că se sinucide pentru că a fost sancţionată. "Persoana în cauză a refuzat să colaboreze cu forțele de ordine, fiind sancționată contravențional. Ulterior a apelat dispeceratul Poliției, exprimând nemulțumiri legate de sancțiune (...) și comunicând intenții suicidale. Pentru prevenirea unor consecințe grave, la domiciliul femeii au fost direcționate de urgență un echipaj de poliție și o patrulă de jandarmi", explică Poliţia Prahova. Inspectoratul Judeţean de Poliţie nu a început încă nicio investigaţie internă legată de plângerea femeii.

