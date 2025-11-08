Polițiștii din Cluj au descoperit, sâmbătă, aproape 7 kilograme de mercur într-un autoturism oprit în localitatea Mihai Viteazu. Substanța toxică era deținută de un bărbat de 56 de ani, care intenționa să o vândă pentru 7.000 de euro.

- Poliţiştii din Cluj au găsit 7 kg de mercur în maşina unui bărbat de 56 de ani. Cu ce sumă voia să-l vândă - Poliţia Română

Sâmbătă, în jurul orei 10:00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, acționând pe baza unor informații de interes operativ, au depistat în localitatea Mihai Viteazu un bărbat de 56 de ani, din aceeași comună, care transporta cu mașina aproximativ 6,8 kilograme de mercur.

Potrivit datelor obținute în urma investigațiilor, bărbatul intenționa să vândă substanța pentru suma de 7.000 de euro. Cantitatea de mercur a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "trafic de produse sau substanțe toxice", anunță IPJ Cluj.

