Poliţiştii nu i-au iertat pe zmeii şoşelelor. "Surprizele" descoperite la raziile din Capitală

A fost razie aseară în Capitală. Zeci de şoferi au fost traşi pe dreapta şi verificaţi de poliţişti şi inspectorii de la RAR, iar nimeni nu a scăpat fără cel puţin o amendă. Deşi principalul obiectiv a fost controlul tehnic al autoturismelor, poliţiştii au depistat şi conducători auto care se aflau la volan sub influenţa alcoolului.

Razia poliţiştilor rutieri de aseară, bazată pe inspecţii tehnice, le-a adus şi suprize. "Pe o stradă din Sectorul 3 a fost depistat un bărbat în vârstă de 42 de ani ce conducea un autovehicul şi în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,79 alcool pur în aerul expirat", a declarat Comisarul şef Valeriu Andronache, Brigada Rutieră.

Aşadar, nimic nu le-a scăpat agenţilor din Capitală. Au tras pe dreapta maşină, după maşină şi au descoperit nereguli, după nereguli. "Plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare se reţin pentru modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare a gazelor de eşapament".

În doar o oră de la începerea raziei, polițiștii au oprit 15 autoturisme. Dintre acestea, niciunul nu a fost în regulă, ba chiar toate au fost depistate cu defecțiuni tehnice sau modificări neomologate. Cele mai multe probleme au fost întâlnite la sistemele de evacuare sau la instalațiile de iluminare.

Confruntaţi, şoferii nu şi-au recunoscut greşelile, ba chiar au încercat să găsească alţi vinovaţi.

Şofer: Mi-au zis cand am fost la mecanic.

Poliţist: Deci mecanicul e de vină?

Şofer: Da.

Poliţist: Bănuiesc că ştiaţi de ele, nu?

Şofer: Aşa le-am cumpărat, aşa am cumpărat maşina!

Poliţist: Amenda contravenţională este în valoare de 1.215 de lei, obiecţii dacă aveţi?

Şofer: Nu sunt de acord cu partea cu evacuarea. Evacuarea este stoc din fabrică.

Alţii, însă, sunt mai familiarizaţi cu astfel de inspecţii tehnice. "Muncim, le facem înapoi, dăm de ei iar, iar le facem şi tot aşa". Poliţiştii au dat 116 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 63.000 de lei și au constatat 7 infracțiuni - 3 şoferi au fost prinşi băuţi la volan, doi conducând sub influența substanțelor psihoactive, iar alţi doi nu aveau permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodată, au fost reținute 30 de certificate de înmatriculare și 11 seturi de plăcuțe.

