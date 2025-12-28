Video Porturile de la Marea Neagră, închise din cauza rafalelor de vânt de până la 70 km/h și a vremii severe
Vreme rea e şi la malul mării, unde porturile au fost din nou închise. Vântul suflă la rafală cu până la 70 de kilometri pe oră și se anunță și ninsori viscolite.
Vremea severă a dus la închiderea tuturor porturilor de la Marea Neagră, fiind anunţat cod galben de vânt puternic. Rafalele ating între 50 și 70 de kilometri pe oră și accentuează senzația de frig.
Deși dimineața a fost însorită, temperaturile resimțite au fost negative. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, porturile Midia, Mangalia, Constanța Sud și Constanța Nord au suspendat toate manevrele pentru navele maritime și fluviale.
Vântul va continua să sufle cu intensitate până mâine seară. Ulterior, se va mai domoli, dar în zona de coastă și în Delta Dunării sunt așteptate rafale de până la 50 de kilometri pe oră.
Meteorologii prognozează temperaturi de până la minus 8 grade Celsius.
