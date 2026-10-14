Posibilă incursiune a unor drone în judeţul Tulcea. A fost emis mesaj RO-Alert

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, miercuri dimineață, din cauza unei posibile incursiuni a unor drone.

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”În dimineaţa zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat ţinte aeriene care evoluau în apropierea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea. La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a arătat MApN.

Potrivit sursei citate, au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române şi un elicopter IAR-330 SOCAT.

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”Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ţinte aeriene nu au pătruns în spaţiul aerian naţional”, a precizat ministerul.

Ştire iniţială

Autoritățile au emis, miercuri dimineață, un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care populația a fost avertizată cu privire la o posibilă incursiune a unor drone.

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că, până la ora transmiterii acestei știri, nu au fost primite apeluri de urgență.

Mesajul RO-Alert transmis populației din nordul județului Tulcea conține recomandări privind măsurile de protecție în cazul unei alerte aeriene.

"Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul transmis miercuri dimineață.