Primăria Capitalei a oprit, joi, lucrările de pe strada Armand Călinescu, unde sunt reabilitate șinele de tramvai, după ce muncitorii au descoperit, în timpul săpăturilor, ziduri care ar putea avea valoare arheologică. Posibilele vestigii vor fi verificate și evaluate de specialiști ai Ministerului Culturii, iar procesul ar urma să dureze aproximativ trei săptămâni.

Posibile vestigii istorice, descoperite pe un şantier de tramvai din Capitală. Lucrările au fost oprite - Sursa: Profimedia

Lucrările fac parte din Lotul 5, cu o lungime de 1,8 kilometri, care cuprinde străzile Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr, Lizeanu și zona Intrarea Vagonului. Șantierele din acest lot au fost deschise în luna aprilie.

"Posibile vestigii! Este motivul pentru care am fost nevoiţi să oprim şantierul de pe Str. Armand Călinescu! Aici lucram la reabilitarea şinelor de tramvai. În urma săpăturilor, constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanţă arheologică, astfel că trebuie evaluate de specialişti", anunţă, joi, Primăria Capitalei, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit sursei citate, o echipă de la Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, din cadrul Ministerului Culturii, a fost pe şantier şi a făcut o primă verificare.

"Urmează să vină la faţa locului o echipă de la Institutul de Arheologie, care va face propriile săpături şi va evalua zidurile. Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria oraşului şi dacă trebuie conservate", explică municipalitarea.

Primăria Capitalei precizează că întregul proces va dura în jur de trei săptămâni.

Lucrările fac parte din Lotul 5, care se întinde pe 1,8 kilometri, din Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr, Lizeanu şi până la Intrarea Vagonului. Şantierele pe acest lot au început în luna aprilie.