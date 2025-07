O tânără elevă din Baia Mare ne dă un exemplu de perseverenţă şi de curaj. Deşi a rămas nevăzătoare, în urma unui accident cu bicicleta, chiar cu un an înainte de Bacalaureat, fata a reuşit să promoveze examenul, după ce a dictat toate răspunsurile şi a făcut toate calculele în minte. Cristina se pregăteşte acum de facultate: vrea să devină psiholog şcolar.

"Atunci când m-a sunat mătuşa, spunându-mi că am reuşit, nici nu îmi venea să cred. Am avut aşa mari emoţii încât am izbucnit în plâns", a povestit Cristina Conţ, elevă.

Au fost lacrimi de fericire, după o lungă perioadă de suferinţă. Cristina şi-a pierdut vederea în urmă cu un an, când s-a lovit grav la cap în urma unui accident de bicicletă. Şocul a fost atât de puternic, încât fata nu îşi mai aminteşte nimic. Ce a urmat a fost însă şi mai greu.

"Mi-au pus la dispoziţie un laptop de la şcoală, mi-au pregătit materiale audio. Mi-a fost foarte greu să învăţ, să memorez sute de pagini doar după auz. Nu m-am lăsat bătută, deşi într-adevăr câteodată aveam momente când îmi venea să renunţ", a continuat tânăra.

Cristina nu a avut timp să înveţe alfabetul Braille

Pentru că timpul a fost scurt şi materia multă, tânăra nu a reuşit să înveţe şi alfabetul Braille, aşa că examenul de Bacalaureat nu l-a susţinut în condiţii speciale impuse în cazurile persoanelor nevăzătoare.

"Eu la examen am dictat totul. Mi-au pus la dispoziţie două persoane din comisie, una dintre ele care îmi scria ce dictam, iar cealaltă care mă supraveghea", a mai spus Cristina.

În ciuda tuturor obstacolelor, fata a reuşit să obținut nota 7,58 la examenul de Bacalaureat. O reuşită de care sunt mândri toţi profesorii care au ajutat-o.

"Mă bucur foarte mult de rezultatul ei. A ajuns de la probabilitatea să-şi piardă viaţa la situaţia de a-şi lua examenul de bac", a declarat Cătălin Roatiş, diriginte.

Familia a susţinut-o în permanenţă

Alături de ea a fost şi familia. Tânăra a fost crescută de mică de bunica şi mătuşa ei. Cele două au făcut tot posibilul ca fata să poată duce o viaţă cât mai normală.

"Nu e în totalitate recuperată. Ea învaţă din mers. Abia acum a reuşit să se gospodărească în casă singură. Pentru coloană încă mai are nevoie de recuperare, sperăm că şi pentru vedere, fiind nervul optic afectat nu prea sunt şanse, dar cine știe", a explicat Elena Pintea, mătuşa fetei.

Cristina e însă o luptătoare până la capăt. De la anul tânăra va studia psihopedagogia la o facultate din Cluj, la cursuri fără frecvenţă.

