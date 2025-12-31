Pârtiile din staţiuni au fost pline de turişti astăzi încă de dimineaţă. În aşteptarea petrecerilor de revelion, şi-au făcut încălzirea pe schiuri ori s-au plimbat pur şi simplu prin ninsoarea mult aşteptată. În Harghita, au avut parte şi de experienţe ca în Laponia. Plimbări cu sania trasă de câini. Iar după o pauză la prânz, pârtiile s-au animat din nou.

Turiştii de toate vârstele nu au pierdut mult timp cu micul dejun şi au umplut pârtiile din Poiana Braşov. Vremea a împlinit şi cea mai mare dorinţă a vacanţei - a nins aproape toată ziua.

"Fain, fain, mă simt foarte bine, e drăguţ şi sunt foarte fericită. Am venit cu familia, noi suntem din Italia, dar o parte din familie încă stă aici", a spus o turistă.

"Astăzi e prima zi şi am vrut să mă dau cu placa pentru că m-am dat de la patru ani cu schiurile şi m-am plictisit", a adăugat altă persoană.

"Mă simt foarte bine, e foarte fain şi destul de distractiv. Schiez de anul trecut. Mă simţeam că o să cad din prima şi nu o să am stabilitate pe schiuri", a precizat un copil pe pârtie.

Strat de zăpadă de până la 20 de centimetri pe pârtii

Cu ajutorul vremii şi al instalaţiilor, zăpada de pe pârtii ajunge la 20 de centimetri acum.

Instructorii îi încurajează pe turişti să nu fie doar spectatori pe marginea pârtiilor - noţiunile de bază din schi pot fi deprinse repede, dar costă ceva: între 1.200 şi 2.000 de lei.

"Pentru adulţi, undeva la patru şase ore pentru schi, la copii tot aşa, şase sau opt chiar. Se împart în şedinţe de câte două ore şi atunci în câteva zile ar trebui să se descurce", a explicat Ioana Comşulea, monitor de schi.

Până atunci, cea mai simplă variantă de distracţie rămâne sania.

Încălzire cu vin fiert și mâncare tradițională

Cine nu schiază îşi face încălzirea cu ceai cald sau vin fiert şi îşi refac puterile cu mâncarea tradiţională.

"Ia uitaţi cum ne-am încălzit! Vă aşteptăm aici la cel mai bun vin fiert", a transmis un turist.

"Avem un meniu foarte variat. Începe cu un platou tradiţional, cu brânzeturi de la producători locali, după care mergem la gustărică, la o salată de vinete, la o salată de boeuf. După care mergem cu o sărmăluţă", a subliniat chef Vasile Lupoi.

Distracție și în alte stațiuni montane din țară

Turiştii de la Rânca s-au trezit şi ei cu chef de distracţie şi au stat toată ziua în zăpadă.

Un şofer care a intrat cu maşina pe un drum închis circulaţiei a stârnit panică în staţiunea Parâng. Mai mulţi turişti se dădeau acolo cu sania, când vehiculul a început să alunece printre ei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

La Hargita-Băi, singurele emoţiile au fost în săniile trase de câini. Într-un decor de basm, turiştii s-au plimbat prin pădure, iar un grup de britanici a decretat vacanţa din România cea mai frumoasă din 2025.

100 de câini din rasa Malamut de Alaska i-au plimbat prin pădure pe turişti.

