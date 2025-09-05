Există vacanţe pentru linişte, pentru bunăstare spirituală sau pentru bunăstarea sexuală a cuplurilor. Aceste sunt noile tendinţe în hotelurile de lux, despre care Alessandra Stoicescu a vorbit în podcastul Shero cu Cristina Huzum, numită în online "doamna cu hotelul". Cristina are peste 20 de ani experienţă în industria ospitalităţii şi i-a mărutirisit Alessandrei Stoicescu cum a ajuns în vârful lumii de 5 stele chiar "de la coada vacii".

Cristina Huzum este directorul general al unui lanţ hotelier internaţional de cinci stele. În online, lumea o ştie simplu: "doamna cu hotelul".

"Așa m-a botezat publicul când am început să fac partea asta de social media și am început să le arăt ce se întâmplă într-un hotel, mai ales în zona din spate, unde suntem noi angajații, unde se vede energia care creează de fapt ce se întâmplă pentru oaspeții care ne calcă pragul" a povestit directorul general al unui lanţ hotelier, Cristina Huzum.

Experienţa pe care o are în domeniul ospitalităţii e intimidantă: peste 20 de ani. Ştie de toate, de la consultanță, audit, management, strategie și până la planificare de afaceri.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că am acumulat câteva cunoștințe ca să pot să le dau oamenilor informații pe care nu le știu, să aduc și partea asta de noutate, dar și de amuzament, pentru că asta este frumos în ospitalitate. Noi ne jucăm, noi ne distrăm, ne place foarte mult industria. [...] Pentru mine hotelul așa a fost, viața mea" a mai spus Cristina Huzum.

Cele mai surprinzătoare noutăţi în industria hotelieră

Iar mersul la hotel te mai şi surprinde câteodată. E fix ca-n viaţă.

"Locuri unde te duci să-ți refaci viața de cuplu sexuală, să-ți îmbunătățești dormitul, să privești stelele, se întâmplă o nebunie. […] Am văzut în multe hoteluri și în America Latină și în Statele Unite în care anumite hoteluri, îți aduc inclusiv oameni cu care poți să vorbești despre lucrul acesta" a explicat Cristina Huzum.

În spatele succesului, Cristina Huzum este o femeie simplă, ambiţioasă şi recunoscătoare. A plecat dintr-o familie numeroasă, mai are cinci surori şi un frate. Ea a fost cea mai mică şi în grija tuturor.

"Când mă gândesc în spate la parcursul meu, mama este un model pe care îl respect și nu cred că se mai fac oameni de genul ăsta, să crești atâția copii și să te uiți la ei și să vezi că lucrurile au mers pentru fiecare dintre noi" a povestit Cristina Huzum.

Podcastul integral îl puteţi urmări pe canalul de Youtube al Alessandrei Stoicescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰