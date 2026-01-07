Minivacanța s-a încheiat, iar aglomerația pe Valea Prahovei a revenit. Șoferii care s-au întors din Poiana Brașov au fost nevoiți să stea ore întregi în coloane, până la ieșirea din Azuga unde traficul a început să se mai relaxeze.

Vacanţa la munte s-a terminat în coloana nervilor, bară la bară, pe Valea Prahovei.

"Lungul drum spre casă începe de aici, din parcare și durează de două sau de trei ori mult decât într-o zi obișnuită. E acea zi în care sintagma "Drum bun", pare mai degrabă o glumă decât o urmare", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Foarte aglomerat este", a spus un turist.

"Acum de sărbători de obicei este aglomerat. Dacă pleacă pe la trei e bine, dacă pleacă deja la 5-6 chiar se aglomerează la coborâre. Am stat o oră de la Bartha până în Livada", a afirmat Karoly Gyorgy, administrator parcare.

"Suntem pe Drumul Național 1, la ieșire din stațiunea Predeal, județul Brașov către Azuga, Judeţul Prahova. De aici până la Comarnic sunt 34 de kilometri, o distanță care în condițiile actuale de trafic se parcurge într-o oră și 34 de minute. Mai mult stăm decât să mergem pe șosea", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Cu piciorul amorțit pe frână, șoferii s-au mai dezmorțit abia când au scăpat de haosul dintre stațiuni.

"În momentul acesta se circulă foarte bine, se pare că turiștii au plecat deja", a spus un şofer.

"Abia după ce șoferii reușesc să treacă de Azuga, traficul începe să se mai relaxeze. De aici, drumul până la București ar trebui să mai dureze în jur de două ore și jumătate", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

Au fost și șoferi care au încercat să ocolească aglomerația și au mers pe rutele alternative, dar și acolo au dat de blocaje.

