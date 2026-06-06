Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat sâmbătă că România, la fel ca celelalte state, trebuie să se adapteze la noile tehnologii apărute în contextul războiului şi că ţara noastră derulează un program de înzestrare militară, inclusiv în domeniul naval. Şeful statului a anunţat că noi echipamente vor ajunge în România chiar luna viitoare şi a subliniat că autorităţile au anticipat corect acest tip de ameninţări. El a amintit de centrul NATO realizat împreună cu Turcia şi Bulgaria, precum şi de progresele privind centrul european de securitate de la Marea Neagră.

Nicuşor Dan, despre cât de pregătită este România în faţa noilor ameninţări: "Ne adaptăm" - Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Constanţa, întrebat cât de pregătită este România pentru astfel de situaţii, că este vorba despre o tehnologie nouă, apărută şi dezvoltată în contextul războiului, inclusiv pe parcursul desfăşurării acestuia.

Noi echipamente militare vor ajunge în România luna viitoare

"Deci, aşa cum suntem, într-o situaţie similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toţi la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, deci suntem într-un proces, inclusiv conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni nişte echipamente în România", a precizat şeful statului.

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Nicuşor Dan a mai spus că în urmă cu câteva săptămâni, forţele navale române au participat la un exerciţiu NATO dedicat exact acestui tip de ameninţări.

Nicuşor Dan anunţă discuţii în NATO despre ameninţările de la Marea Neagră

"Deci suntem într-un proces de adaptare faţă de o tehnologie nouă. Vă aduc aminte că săptămâna care începe, în 10 iunie, la solicitarea României va exista în cadrul NATO o sesiune dedicată Mării Negre, în care vom discuta împreună cu aliaţii noştri contextul general al Mării Negre, ameninţările acestea noi la nivelul Mării Negre, dar şi ameninţările care vin din drone aeriene", a subliniat şeful statului.

El a mai menţionat că "statul român a anticipat corect acest tip de ameninţări".

"Vă aduc aminte că există, pe de o parte, un centru NATO cu participarea Turciei, Bulgariei şi României, iar acest centru NATO de securitate are o conducere şi o prezenţă rotaţională şi în mod rotaţional va funcţiona în România, la Constanţa. Avansăm cu acel centru european de securitate la Marea Neagră pentru care vizăm o finanţare din cadrul financiar multianual şi suntem în negociere cu Bulgaria pentru a defini cadrul juridic, însă el este prezent deja într-o strategie a Uniunii Europene", a subliniat şeful statului.