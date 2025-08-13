Cei care vor ajunge la malul mării de Ziua Marinei vor avea parte de un spectacol inedit organizat de Forţele Terestre. Cu toate că sunt aşteptaţi o mulţime de turişti, numărul lor a scăzut faţă de anii trecuţi, când peste 200.000 de oameni acaparau plajele.

Peste 3.500 de militari români şi străini, 50 de nave şi ambarcaţiuni şi 20 de aeronave vor face spectacol la sărbătoarea marinarilor.

"Cuprinde secvenţe de instruire, proceduri operaţionale pentru diferite situaţii de căutare şi distrugere a unui submarin inamic, de respingere a unui desant maritim, de respingere a unui desant aerian, precum şi o secvenţă de acţiune în comun - Forţele Navale ROmâne, Garda de Coastă, Agenţia de salvare a vieţilor omeneşti pe mare. La finalul exercițiului, navele participante vor defila în faţa publicului, după care va urma o paradă a ambarcaţiunilor civile şi a aeronavelor", spune Cornel Pavel, purtător de cuvânt Forţele Navale.

Activităţile vor începe la 10 dimineaţa şi se vor desfăşura în câteva puncte cheie din Constanţa. Seara se va încheia cu retragerea militarilor cu torţe, pe traseul Poarta 1 - Comandamentul Flotei - Piaţa Ovidiu. Unul dintre cele mai aşteptate momente va fi sosirea Zeului Neptun care se va face printr-o poartă de apă.

Weeked prelungit de Sânta Maria

Prilej de sărbătoare este şi ziua liberă de Sfâna Maria care duce la un weekend prelungit.

Doar că dacă altă dată veneau peste 200.000 de turiști în această minivacanţă, agențiile estimează acum cel mult 140.000. Cu toate că prețurile la cazări sunt mai mici decât anul trecut.

"Preţurile sunt de multe ori cu oferte mai bune decât erau anul trecut pe vremea asta. Poţi să găseşti camere cu 280-300 de lei pe noapte la Mamaia, asemănător şi la Eforie, la 2-3 stele, fără mic dejun, sau cu mic dejun spre 400 de lei. Aceste preţuri sunt cu undeva la 20%, poate 30% mai mici decât anul trecut, în vârful de sezon", spune Adrian Voican, vicepreşedinte Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România.

"În timp ce managerii unităților de cazare de 4 și 5 stele din nordul litoralului au redus tarifele cu 15% pentru a-i atrage pe turiști în această perioadă pe litoral, hotelierii din sud au redus tarifele și cu 30%", potrivit reporterului Observator Andreea Filip.

Deşi hotelierii au anunţat reduceri faţă de perioada similară a anului trecut, turiştii susţin în continuare că preţurile sunt prea piperate.

"Un pic scump, vacanțele în România sunt uşor scumpe raportat la serviciile care se oferă. Staţiunile sunt super aglomerate. Am căutat o cherhana şi este extraordinar de scump", susţine un turist.

"Este frumos, este scumpicel, dar te obişnuieşti cu asta. Până la urmă vii în concediu şi trebuie să dai nişte bani ca să te simţi bine", susţine alt turist.

Şi vremea va fi bună. Temperaturile se vor apropia de 30 de grade, iar apa mării va fi caldă. Vântul, în schimb, ar putea duce la arborarea steagului roşu pe plaje.

