Pregătiri intense pentru parada de Ziua Naţională! Şoferilor care au treabă astăzi şi mâine prin Bucureşti li se recomandă să evite zonele de antrenament.

Ploaia și ceața i-au determinat pe organizatorii repetiției să anuleze parada aeriană din motive de siguranță. Totuși, vremea se anunță mai bună pe 1 Decembrie și sunt șanse să vedem pe cer elicopterele și avioanele de luptă.

În schimb, la sol, totul este în grafic: aproape 3.000 de militari români și străini participă la repetiții și vor fi prezenți de Ziua Națională. 220 de mijloace tehnice vor fi conduse pe sub Arcul de Triumf. Cele mai spectaculoase vor fi sistemele Gepard, cele folosite în prezent de armată pentru paza graniței cu Ucraina, fiind cele mai eficiente pentru distrugerea dronelor kamikaze. De asemenea, spectatorii vor vedea și sistemele Patriot și Hawk, lansatoare de rachete esențiale pentru sistemul de apărare antiaeriană.

Blindatele Piranha, mașinile de luptă JLTV și mașinile Polaris DAGOR de la Forțele pentru Operațiuni Speciale vor fi și ele pe placul publicului. Tancurile TR-85 vor fi de asemenea în paradă – asta până în anul viitor, când sperăm să avem primele tancuri Abrams de producție americană în dotarea Armatei Române.

Articolul continuă după reclamă

Va fi prima zi de 1 Decembrie pentru actualul președinte, Nicușor Dan, dar și o paradă fără un ministru "plin" al Apărării, după ce titularul postului, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia ieri, după ce a fost prins mințind în CV cu referire la o facultate absolvită, pe care în realitate nu o făcuse.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰