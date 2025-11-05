Premieră la Cluj: Un zid care reduce poluarea. Cum este posibil

O fi Banatu fruncea, dar nici Ardealul nu-i mai prejos. Cluj-Napoca a bifat mai multe premiere de-a lungul timpului. Şi mai vine acum cu încă una: un zid care reduce poluarea! Pare paradoxal, dar nu şi pentru artiştii stradali. O vopsea specială neutralizează poluanţii, virusurile şi bacteriile din atmosferă şi reduce totodată nivelul de noxe. Iată cum funcţionează!

"Suntem în parcul de skate, avem un skater, acolo urmează probabil să desenăm un biciclist. acolo să scriem denumirea festivalului nostru. Şi poate ca nişte role". În doar trei zile, un zid gri de beton din zona unei baze sportive din Cluj-Napoca a prins viaţă. În cadrul proiectului comunitar URBAN SKIN, spaţiile gri ale oraşului, nepuse până acum în valoare, se vor transforma în locuri vii şi respirabile. Prin artă!

"Publicul vine si te intreabă, te bate pe umăr efectiv, sunt unii carer vin si iti dau sfaturi. Poate că nu le place nu stiu ce culoare, sau poate te laudă. Aseară erau foarte incantati, au venit, s-au implicat si ei in realizarea desenului", a declarat Sergiu Georgian Mazerschi, profesor de arte.

De această dată, având în vedere că locul de desfăşurare al muralului este o bază sportivă unde se "Respiră" sănătate, a fost aleasă o vopsea specială, care va purifica aerul din preajma ei. Lucrarea are 100 mp si in reducerea poluarii este echivalentul unei suprafete similare, acoperită cu arbori ajunsi la maturitate. Practic, atunci cand razele soarelului stralucesc pe vopseaua de pe mural, se intampla o reactie chimica care descompune poluantii, atat cei proveniti de la masini, cat si virusii sau bacteriile.

Zidul va deveni practic un plămân al locului. "Clujul se încadrează în cele 100 de oraşe care vor să devină neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon pana in 2030 si considerăm că este şi asta o soluţie", a declarat Ramona Mazerschi, organizator.

În cadrul proiectului, au pictat şi elevi ai liceului de artă, dar şi simpli trecători, dornici să se exprime prin culoare. "Sunt la liceul de arte şi de când am aflat de acestă comunitate mi-a placut foarte mult si mi-am dorit sa fac voluntariat aici". O lucrare realizată cu o astfel de vopsea are costuri de aproape 3 ori mai mari decât una realizată clasic. Vopseaua a mai fost folosită la Bacău şi în Bucureşti în realizarea unor picturi murale.

