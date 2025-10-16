Cel mai mare pelerinaj religios din ţară s-a prelungit, pentru prima oară în istoria lui, pentru că oamenii au continuat să vină la moaştele Sfintei Parascheva. Ieri, în a opta zi, creştinii încă stăteau la rând să se roage. Peste 200.000 de credincioşi s-au închinat în faţa sfintei pe care o socotesc făcătoare de minuni.

Andreea este din Botoşani şi a venit pentru prima dată la pelerinaj. Nu a putut ajunge la hram, dar a găsit aceeaşi atmosferă la Iaşi. Mii de oameni s-au închinat şi ieri în faţa moaştelor. "Încă vin. Ne-am aşezat noi la 11 şi am crezut că vom fi ultimii, dar se pare că nu. Dumnezeu îndreaptă, din ce trece timpul, foarte multă lume către credinţă. Sfânta ne aşteaptă. Cunosc o poveste. Aştepta să fie operat şi când a ajuns la raclă l-a sunat că este compatibil şi are 3 ani de când e bine", povestesc pelerinii.

Deşi pelerinajul s-a terminat oficial marţi, în ziua hramului, creştinii au continuat să umple curtea Catedralei Mitropolitane. Preoţii spun că până acum, călătoria rituală se termina în zorii zilei de 15 octombrie.

"Pelerinii ne surprind din nou, pentru a câta oară. Continuă să vină în număr foarte, foarte mare. Deja timpul de așteptare crește", a declarat preotul Lucian Apopei. Timpul de aşteptare în ultima zi de pelerinaj a fost scurt, de cel mult două ore. Doar ca numărul oamenilor în rând a fost constant inca de pe timpul nopții. Au continuat să vină de la o oră la alta, așa ca toată ziua am avut cel puțin 4.000 de persoane care au așteptat sa ajungă aici.

"Ne explicăm numărul mare de pelerini, așa cum putem noi, înţelegând că încă este multă credinţă în lume. Oamenii au încă multă evlavie", spune un preot. Împăcaţi după rugăciuni, pelerinii au ţinut să aibă şi un suvenir, aşa că rândul s-a mutat la magazinul din curtea catedralei.

"Cele mai căutate acestea au fost: magneţii care au inscriptionată Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi chipul Sfintei Cuvioase Parascheva. Vorbim și despre mir, şi despre aceste acatiste ale Sfintei. 5 lei, cum costă şi magneţeii, şi mirul".

"Fiecare a cheltuit câteva zeci de lei, cam 20 de lei. Dacă am face o medie, în sensul acesta. Cei care vin să cumpere obiecte mai scumpe sunt cei care de regula vor sa sprijine construirea unei biserici", a declarat preotul Lucian Apopei.

Preoţii spun că vor declara încheiat pelerinajul doar după ce şi ultimul pelerin se va închina moaştelor. "Este prima dată când recurgem la această măsură. Poate, motivaţi cumva, şi de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când dincolo de miezul nopţii, încă mai erau credincioşi. încă mai erau pelerini care veneau aici, la Catedrală, iar porţile acesteia au fost închise". 1.500 de oameni pe oră au trecut ieri pe la racla Sfintei Parascheva.

