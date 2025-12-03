PSD: USR să-şi asume catastrofa provocată de Buzoianu. "Nu există nicio scuză"

PSD cere ca USR să îşi asume catastrofa provocată de ministrul Mediului, Apei şi Pădurilor, Diana Buzoianu, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, după operaţiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu.

”Situaţia este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză! Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operaţiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariţiei unei situaţii de urgenţă, a tratat lucrurile cu superficialitate, a minţit public că nu a fost informată. Astfel a pus în pericol viaţa şi sănătatea a sute de mii de oameni şi a creat un dezechilibru major în sistemul energetic naţional!”, spune PSD într-un comunicat oficial.

Potrivit PSD, aceasta ”a fost pe punctul de a declanşa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin reţelele de apă potabilă din localităţile afectate – o criză care din fericire a fost evitată datorită opoziţiei Direcţiei de Sănătate Publică (DSP)”.

”Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul şi incompetenţa de la vârful Ministerului Mediului? Ministra Buzoianu nu se poate extrage din această criză după ce şi-a numit oamenii şi colegii de partid în conducerea Administraţiei Naţionale Apele Române şi după ce şi-a asumat personal această operaţiune, dând asigurări oamenilor că „nu există niciun pericol pentru comunităţi” şi că „accesul la apă va fi asigurat”. Ca atare, PSD solicită conducerii USR să-şi asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru provocat de Ministerul Mediului. Totodată, USR trebuie să înceteze imediat campania mincinoasă de intoxicare, prin care insinuează o falsă legătură între PSD şi anumite persoane care nici măcar nu mai activează în compania care distribuie apa potabilă în judeţul Prahova. Nu vă puteţi ascunde la infinit incompetenţa”, mai spune PSD.

