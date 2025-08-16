Prajiturile în formă de fructe fac furori pe reţelele sociale! Lansate de cel mai bun patiser din lume, cuceresc acum cofetăriile din România. Deliciile în formă de mango, căpşuni sau mere ascund gusturi surprinzătoare şi creează dependenţă, spun toţi cei care le-au gustat.

Internetul este plin de ele. A devenit o modă să te filmezi când mănânci asemenea prăjituri. Clipurile fac milioane de vizulizări.

"Le-am văzut pe instagram şi mi s-a făcut poftă şi am vrut să încerc şi eu. Sunt foarte bune", a declarat o persoană care a încercat prăjiturile.

Ciocolata Dubai este deja istorie! Dulciurile verii sunt fructele false, cu arome proaspete şi răcoritoare. Această cofetărie ispiteşte clienţii cu 11 sortimente de prăjituri în formă de fructe. De la lămâi şi portocale, până la mere, pere sau nuci de cocos.

Prăjiturile, virale pe internet

"Au devenit foarte virale şi cererea a fost foarte mare. Într-o zi vindem cam 300 de prăjituri. Mango este cel mai bine vândut. Preţurile sunt cuprinse între 20 şi 60 de lei", a declarat Iuliana Buțu administrator cofetărie.

Iar pe lângă fructele clasice, au apărut şi prăjiturile în formă de boabe de fistic sau cacao.

"Am zis să venim şi noi pe piaţă cu un vibe nou şi fresh. Prăjitura căpşună are o inserţie de mousse de căpşuni. Iar mango este cu iaurt, fiind mai fresh şi preferat de către clienţi în vremea de vară", a declarat Isabela Militaru, marketing manager cofetărie.

Trendul prăjiturilor hiperrealiste a început în lumea cofetăriei de top şi au devenit cunoscute datorită francezului Cedric Grolet, votat cel mai bun patiser din lume.

