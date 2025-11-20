Tot mai mulți români vând prăjituri și mâncare gătită direct pe platformele de socializare. Autorităţile ne avertizează: deși pare o soluție comodă şi mai ieftină, multe dintre aceste produse sunt realizate în bucătării necontrolate sanitar și ne pot îmbolnăvi grav.

Reţelele de socializare sunt pline de astfel de anunţuri. Se vând de toate. De la dulciuri, şi până la platouri cu mâncare gătită. Iar bucătarii promit "gustul copilăriei".

"Numai că gustul copilăriei nu are, de cele mai multe ori, şi o autorizaţie din partea autorităţilor. Oamenii fac preparatele în bucătăriile proprii. Nu ştim ce ingrediente sunt folosite, dacă sunt respectate normele sanitare sau cum sunt depozitate produsele. Iar în cazul unui aliment neconform, nu avem pe cine să tragem la răspundere", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Autorităţile avertizează: produsele cumpărate de pe facebook, instagram sau tik-tok ne pot îmbolnăvi.

Articolul continuă după reclamă

"Am primit sesizări de persoane care au cumpărat produse din online care au reclamat că, după ingestia produselor respective, s-au simţit rău", a spus Florin Căpăţână, Direcţia Generală de Control Oficial din cadrul ANSVSA.

"Dacă vorbim de produse crude sau semipreparate, acolo avem un risc foarte mare de toxiinfecţii alimentare cu ecoli, cu salmonella, cu listeria. Au fost cazuri de persoane care au ajuns în terapie intensivă din cauza toxiinfecţiilor alimentare", a declarat Amalia Arhire, medic diabet şi nutriţie.

Nici produsele coapte nu sunt scutite de pericole. Dacă nu sunt transportate în condiţii conforme, pot fi contaminate.

De asta se plâng şi autorităţile. Că îi depistează greu pe cei care fac comerţ ilegal.

"Noi nu putem să intrăm mai departe de o uşă în spatele căreia se fabrică diferite produse alimentare. În momentul în care încercăm să dăm de persoana respectivă, este foarte greu pentru că contul se închide", a mai spus Florin Căpăţână.

Lipsa autorizaţiei din partea ANSVSA poate fi sancţionată cu până la 50 de mii de lei. Pentru a intra în legalitate, producătorul are nevoie de avize de la DSP, primărie, iar ulterior de fiscalizarea business-ului.

"Producătorul să ne arate o poză cu ceea ce face real. Să avem grijă ca pachetul să ajungă bine. Dacă ambalajul arată rău, curge din el, dacă e deteriorat, să nu luăm produsul respectiv", a conchis Amalia Arhire.

Sfatul e să cumpărăm numai din unităţile înregistrate, să avem toate datele de identificare ale comerciantului şi să fim atenţi la condiţiile de transport. În Uniunea Europeană e interzisă vânzarea produselor pe astfel de platforme, fără înregistrarea ca operator alimentar. În Statele Unite, în schimb, oamenii pot vinde mâncare de acasă dacă respectă regulile numite Cottage Food Laws, unde sunt prevăzute cursuri de siguranţă alimentară.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰