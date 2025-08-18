PressOne: Fostul şef Antidrog Cătălin Ţone a luat două doctorate în 36 de zile, cu teze 40% identice

O investigaţie PressOne a dezvăluit faptul că fostul șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, Cătălin Ţone a obţinut două titluri de doctor la distanţă de doar 36 de zile. Acesta a obţinut titlurile de doctor la Academia de Poliție "Al. I. Cuza" şi la Universitatea Națională de Apărare "Carol I".

Potrivit jurnaliştilor de la PressOne, peste 40% din conţinutul tezelor de doctorat este identic, adică autoplagiat. De asemenea, fiecare lucrare în parte este plagiată din alte surse în proporţie de 70%.

Tema centrală a ambelor lucrări este traficul şi consumul de droguri, domeniu în care Ţone a activat ca poliţist aproape 20 de ani, ocupând exclusiv funcţii de conducere. După ce s-a pensionat la 48 de ani, acesta a adoptat rolul de speaker la conferinţe şi invitat la radio şi televiziune pe subiecte legate de traficul şi consumul de droguri.

PressOne notează că reglementările privind studiile doctorale nu permit acordarea a două titluri de doctor pentru acelaşi corpus de cercetare, originalitatea cercetării fiind unul dintre criteriile fundamentale de acordare a titlului de doctor. Jurnaliştii notează şi cum cele două universităţi militare la care Ţone şi-a dat doctoratul şi-au dobândit notorietatea printr-un lung şir de cazuri de plagiat.

Cătălin Ţone ameninţă că va da PressOne în judecată

Contactat pentru un punct de vedere, Cătălin Țone a transmis jurnaliştilor PressOne în scris, într-un text de peste șase pagini, că „deține dovezi conform cărora această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului”.

Totodată, Cătălin Ţone a ameninţat că va da în judecată publicaţia PressOne în judecată şi că va solicita daune morale, în cazul în care jurnaliştii ar folosi termeni precum "plagiat" şi "fraudă academică" în articolele despre el.

