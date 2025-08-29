Vești bune pentru bucureșteni! Anul şcolar începe fără restricţii de circulaţie în centrul Capitalei, acolo unde se fac lucrări pentru planșeul din Piața Unirii.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat finalizarea celor 80 de piloni foraţi care vor susţine noua structură. Toţi au trecut testele de siguranţă, iar muncitorii se vor muta acum în zona parcului şi a fântânilor, pentru dezafectarea vechiului planşeu.

Asta înseamnă că şoferii vor putea circula pe ambele sensuri, fără restricţii, chiar dinainte de începerea anului şcolar. Lucrările vor continua însă în paralel, dar fără să mai blocheze traficul.

Autorităţile vorbesc despre cea mai complexă lucrare de infrastructură realizată în Capitală după 1989. Iar, în exclusivitate la Observator, primarul interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a anunţat măsuri în premieră pentru fluidizarea traficului şi investiţii masive în termoficare.

