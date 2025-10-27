Video Prima noapte de pelerinaj la Catedrala Naţională. Mii de oameni au admirat construcţia impresionantă
A fost prima noapte de pelerinaj la Catedrala Naţională. Începând cu ora 20:00, credincioşii care nu au avut invitaţie specială, au fost lăsaţi să intre în interiorul impresionantului edificiu. Mii de oameni s-au închinat în altar şi au admirat mozaicurile impresionante. Accesul continuă într-un flux neîntrerupt de pelerini veniți să se roage și să trăiască acest moment istoric până pe data de 31 octombrie.
Într-o atmosfera solemnă și încărcată de emoție, prima noapte de pelerinaj a transformat Dealul Arsenalului din Capitală într-un loc de rugăciune.
Cu lacrimi în ochi, oameni de toate vârstele şi-au așteptat rândul cu răbdare şi smerenie.
Mulți au străbătut sute de kilometri pentru a ajunge la Catedrala Națională și spun că fiecare oră de așteptare a meritat pe deplin.
Alții au venit doar din curiozitate pentru a lua parte la acest moment istoric.
Pelerinii au avut posibilitatea să intre și în Altar, un lucru special, permis doar în momente excepționale, precum sfințirea sau deschiderea unui nou lăcaș de cult.
Oamenii au mai avut ocazia să se închine în Altarul Catedralei Naționale și în anul 2018, atunci când a fost oficiată slujba de sfințire a altarului. Atunci, peste 150.000 de pelerini au trecut pragul lăcașului.
Credincioșii au acum posibilitatea să lase donații chiar și prin intermediul POS-urilor, așa cum se practică în marile catedrale din străinătate.
