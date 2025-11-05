Antena Meniu Search
Primar din Cluj, reținut după ce ar fi plecat acasă cu un televizor și un laptop cumpărate din banii primăriei

Primarul comunei Fizeșu-Gherlii, din județul Cluj, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi luat acasă un televizor și un laptop achiziționate de primărie. Echipamentele, în valoare de peste 5.000 de lei, proveneau dintr-un contract cu un operator de telefonie mobilă. Procurorii îl acuză pe edil de delapidare, după ce anchetatorii au făcut trei percheziții, inclusiv la sediul instituției, potrivit Mediafax.

Primar din Cluj, reținut după ce ar fi plecat acasă cu un televizor și un laptop cumpărate din banii primăriei

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, polițiștii au făcut marți trei percheziții domiciliare, una la adresa Primăriei comunei Fizeșu-Gherlii și două la adresele locuințelor deținute de primar.

Conform comunicatului emis de Parchet, s-a dispus reținerea suspectului pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

În baza probelor administrate au rezultat indicii referitoare la faptul că numitul L.V.I., în perioada 2022-2024, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-a însușit pentru sine produse electronice furnizate de un operator de telefonie mobilă, constând într-un televizor și un laptop, în valoare de 5.157 de lei, acestea provenind din subvenții ale abonamentelor de telefonie mobilă încheiate și achitate de primărie, fără ca produsele și serviciile de telefonie să fie utilizate în vreun scop instituțional.

