Un crescător din Botoșani a ales să se specializeze în creșterea gâștelor din rase grele, printre care și Holmogor, o rasă apreciată pentru dimensiunile impresionante. Andrei Ciobanu are această pasiune de aproximativ trei ani și spune că vede oportunități în dezvoltarea creşterii acestor păsări.

Specia rară de păsări cu care un crescător botoşănean a făcut 3.000 de euro. Un boboc se vinde cu 1.000 de lei - Sursa: Agrointel

Andrei Ciobanu a povestit pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO că a început creșterea gâștelor Holmogor după ce a descoperit rasa pe internet și a fost atras de aspectul și dimensiunile păsărilor.

Primele gâşte Holmogor, aduse din Ucraina, Germania şi Austria

Crescătorul din Botoşani a adus primele exemplare din Ucraina, Germania și Austria, iar cele mai scumpe au costat 300 de euro bucata, fără transport, scrie Agrointel.

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"Am văzut la alții pe internet, mi-a plăcut. Sunt niște gâște deosebite. În primul rând, greutatea. Sunt mai masive, au niște caracteristici, sunt altceva. În prezent, am 40 de exemplare Holmogor și alte 20 de gâște dintr-o rasă adusă din Germania. Pentru reproducție, am cumpărat păsări de matcă din Ucraina și Germania iar exemplarele pe care le cresc sunt de rasă pură", a explicat Andrei Ciobanu pentru Agrointel.

Pentru ce sunt apreciate gâştele Holmogor

Gâștele Holmogor sunt apreciate pentru dimensiunile impresionante. Masculii ajung, în funcție de exemplar, la 12-15 kilograme, în timp ce femelele pot cântări între 9 și 12 kilograme, potrivit pasionatului de păsări.

Creșterea unor astfel de păsări nu este însă lipsită de dificultăți. Rasele grele se reproduc mai greu, iar crescătorul spune că masculii au nevoie de condiții adecvate pentru împerechere.

Clienţii pentru o astfel de rasă de păsări sunt crescătorii şi pasionaţii din întreaga ţară.

"Prețul unui exemplar de Holmogor poate depăși 1.000 de lei, în funcție de vârstă, caracteristici și calitatea genetică. Bobocii de gâște Holmogor au fost vânduți inițial cu aproximativ 100 de euro bucata, iar ulterior prețul a crescut, pe măsură ce a existat și cererea pe piață. Anul trecut am avut două familii de gâște, fiecare formată dintr-un mascul și două femele. Din acestea am reușit să obțin aproximativ 23 de boboci. Am păstrat pentru mine doar unul sau doi și am vândut restul. Am scos undeva la peste 3.000 de euro", a afirmat Andrei Ciobanu.