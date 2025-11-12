Procurorii DNA l-au reținut pe Filip Ioan, primarul comunei Zănești, județul Neamț, și pe trei funcționari ai primăriei, pentru luare de mită și abuz în serviciu. Edilul ar fi pretins și primit foloase și bani în valoare totală de peste 160.000 de euro de la administratorii firmelor care câștigau contracte cu primăria.

Primar prins că și-a construit casa din mită. Cu cât a vândut-o - Getty Images

Printre cei reținuți se numără: Andrieș Andrei-Sebastian, consilier superior la achiziții publice, pentru complicitate la abuz în serviciu; Marin Florentina, inspector resurse umane, pentru complicitate la abuz în serviciu; M.N., administrator S.C. Termoizoconstruct S.R.L., pentru complicitate la abuz și dare de mită, potrivit Agerpres.

Primarul urmează să fie prezentat Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Case construite din mită și contracte supraevaluate

Conform anchetei DNA, în perioada aprilie - sfârșitul anului 2023, Filip Ioan ar fi pretins aproximativ jumătate din profitul obținut de la firmele care derulau contracte cu primăria.

O parte din foloasele necuvenite au constat într-o casă construită pe terenul primarului, cu cheltuieli de aproximativ 40.000 - 50.000 de euro, scoasă ulterior la vânzare pentru 150.000 de euro.

De asemenea, edilul ar fi primit mită și pentru alte lucrări publice, inclusiv amenajarea parcului Căminului Cultural și reabilitarea fațadei grădiniței din localitate, prin supradimensionarea costurilor și frauda documentațiilor de achiziție, producând un prejudiciu total de peste 926.000 de lei.

Funcționari complici și firme implicate

Conform DNA, Andrieș și Marin ar fi întocmit documentații de achiziție frauduloase, astfel încât contractele să fie atribuite firmelor convenite de primar.

Firmele implicate și administratorii acestora au fost de asemenea puși sub acuzare pentru complicitate la abuz și dare de mită, fiind vizate atât atribuirea, cât și derularea contractelor publice.

