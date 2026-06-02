Planuri mari în Capitală: Municipalitatea şi primăriile de sector vor ca în 10 ani să nu mai avem clădiri pericol public. Autorităţile vor decide în următoarele opt luni care sunt imobilele cu prioritate la consolidare, fie că e vorba de instituţii publice sau de blocuri de locuinţe. Până acum, se ştie doar că anul viitor se deschid 40 de şantiere noi.

Anul viitor se vor termina consolidările a trei imobile din Capitală. Unul dintre ele este casa memorială a pictorului Gheorghe Tattarescu.

Construită la început de secol 19, clădirea Muzeului Tattarescu a intrat în consolidare. Lucrările vor dura 3 ani şi se vor încheia la finalul anului 2027. Aici va funcţiona din nou muzeul, după 32 de ani.

Constructorul a găsit în ruină singura reşedinţă în formă de han din Bucureşti.

"În curte era foarte multă vegetaţie, erau şi rămăşite după cutremurul din 1977 şi tot felul de obiecte depozitate care nu îşi mai aveau locul. Rămase aici da, până şi un seif, dar era gol", a declarat Mihai Robert Valentin, inginer.

Până acum, tencuiala clădirii a fost îndepărtată, la fel si instalaţiile electrice improvizate. Tavanele din lemn au fost înlăturate şi vor fi refăcute iar noul acoperiş va fi făcut din titan şi zinc. În casa memorială, doar istoria e la locul ei: picturile lui Tattarescu.

Constructorul lucrează acum pentru a scăpa de infiltraţii.

"O să facem nişte injecţii ca să stopăm acest atac şi nişte canale de aerare ca să se disipe vaporii de apă. Ideea e că trebuie să facem din nou un spaţiu locuibil", a mai spus inginerul.

Clădirea încadrată în clasa 2 de risc seismic are o suprafaţă desfăşurată de 900 de metri pătraţi. Lucrările de consolidare se ridică la 30 de milioane de lei.

Şi Muzeul Theordor Aman va intra în reparaţii capitale. La fel Circul Metropolitan şi alte opt clădiri-simbol ale oraşului, pentru care Primăria a alocat 300 de milioane de lei.

"AMCCRS realizează evaluarea vizuala rapidă pt 20.000 de clădiri. Dacă ne facem un plan că am putea să ajungem la cel putin 70-80 de clădiri de care să se ocupe in acelasi timp toate primăriile de sector, in 10 ani de zile numerele ar putea fi în favoarea municipalităţii", a explicat Răzvan Munteanu, director AMCCRS.

Consolidările vor fi făcute cu bani europeni şi din bugetele locale.

Ruxandra Dumitrescu

