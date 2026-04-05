Primăria Capitalei anunţă începerea lucrărilor de consolidare la Podul Băneasa şi 3 pasaje cu risc seismic

Primăria Municipiului București (PMB) a anunţat demararea unor lucrări ample de reabilitare și modernizare la mai multe puncte cheie din Capitală, inclusiv pasajele Victoriei, Lujerului și Obor, dar și Podul Băneasa. Autoritățile avertizează că toate aceste structuri se află într-o stare avansată de degradare și necesită intervenții urgente, unele dintre ele având inclusiv risc seismic.

Primăria Capitalei anunţă începerea lucărilor de consolidare la Podul Băneasa şi 3 pasaje cu risc seismic - arhivă

"Pasajul Victoria va intra în consolidare și modernizare! Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din București, așa că este important să-l punem în siguranță. Are degradări avansate la structura de rezistență, infiltrații, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului și deficiențe majore la sistemele de drenaj și iluminat", a transmis PMB printr-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Mediafax.

Lucrările de reabilitare vor consta în refacerea benzilor de circulație, a liniei de tramvai, reabilitarea zidurilor de sprijin, instalarea de platforme electrice pentru persoanele cu dizabilități, modernizarea iluminatului public și amenajarea de spații verzi.

"Este unul dintre cele mai ample proiecte de refacere a infrastructurii subterane. Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare și 24 pentru execuția efectivă", a precizat Primăria Capitalei.

De asemenea, și Pasajele Lujerului, Bucur Obor și Podul Băneasa vor fi reabilitate.

"Toate cele trei au risc seismic grad V și au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri și infiltrații, pereții și stâlpii de susținere sunt degradați", notează PMB.

Intervențiile vor presupune demolarea și înlocuirea a suprastructurilor existente,consolidarea infrastructurii, construirea de noi structuri rutiere, înlocuirea sistemelor de supraveghere rutiere și a iluminatului public.

Lucrările vor dura 33 de luni pentru Pasajul Lujerului, 24 de luni pentru pasajul Obor și 17 luni pentru Podul Băneasa.

