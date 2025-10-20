Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă în următoarele zile. Cartierele afectate

Sute de blocuri din București vor rămâne fără căldură și apă caldă în următoarele zile, din cauza unor avarii majore pe rețeaua veche de termoficare. Compania Termoenergetica anunță mai multe lucrări de urgență în diferite zone ale Capitalei, unele conducte având chiar și peste 50 de ani de funcționare.

Şantier în Ferentari, pentru un nou tronson de magistrala de termoficare, Bucureşti, 2022 - Hepta/Mediafax

Apa caldă şi căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 şi 6, pentru lucrări de remediere a unor avarii efectuate în următoarele zile. Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări, a anunţat luni, Termoenergetica.

Lucrările de remediere a avariilor vor afecta următoarele zone:

Pe strada Smaranda Brăescu, din Sectorul 1, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (20 de blocuri şi imobile) până marţi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987;

Pe bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, din Sectorul 1, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (23 de blocuri şi imobile), de miercuri, ora 08:00, până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976;

Pe şoseaua Nicolae Titulescu, din Sectorul 1, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (4 blocuri şi imobile), de miercuri, ora 08:00, până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980;

În zona străzii Radovanu, din Sectorul 2, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 18 blocuri, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1979;

În zona Aleea Hobiţa, din Sectorul 2, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 8 blocuri, până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1978;

În zona străzii Slt. Cristescu Dima, din Sectorul 2, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 18 blocuri, de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1978;

În zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcăreşti din Sectorul 4 va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri şi 2 agenţi economici) până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992;

În zona şoseaua Alexandriei, Sectorul 5, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic (10 blocuri) până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1979;

La intersecţia străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, din Sectorul 6, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activităţii va fi joi, între orele 09:00 - 22:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1998.

Articolul continuă după reclamă

Cum poţi cere informaţii de la Termoenergetica

"Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate. Vă reamintim faptul că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor", menţionează compania. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰