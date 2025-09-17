Primul implant cohlear inteligent din România a fost realizat la Spitalul Marie Curie din Capitală. Dispozitivul are funcții avansate și îi va permite să beneficieze de cele mai noi tehnologii pe tot parcursul vieții. Intervenția atrage însă atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz, de la liste de așteptare uriașe până la lipsa screeningului funcțional în toate maternităţile.

La doar un an, o fetiță diagnosticată cu hipoacuzie bilaterală profundă a primit cel de-al doilea implant cohlear. Intervenția a fost o premieră pentru România. Primul implant inteligent, cu firmware, adică softul în baza căruia funcţionează, şi care poate fi actualizat, dar și funcții avansate îi va permite să acceseze cele mai noi inovații tehnologice. "Fetița era deja implantată unilateral la noi prin programul național. Din păcate, pentru al doilea implant, lista de așteptare încă e destul de lungă. Și atunci părinții au luat hotărârea să achiziționeze din fondul propriu al doilea implant", a declarat Alexandra Neagu, medic primar ORL.

Un astfel de dispozitiv costă aproximativ 23.000 de euro

Un astfel de dispozitiv costă aproximativ 23.000 de euro. În România se fac anual peste 200 de implanturi cohleare. Aici, la Spitalul Marie Curie, sunt realizate în medie între 40 și 50 de astfel de intervenții. Numărul celor care sunt pe liste de aşteptare însă este dublu. Deși incidența hipoacuziei la copii nu a crescut, acum se pot diagnostica mai uşor, astfel că cifrele sunt mai mari în ultimii ani. În urmă cu 6 ani a fost introdus screening în maternităţi, dar nu funcționează în toate maternitățile şi nici datele nu sunt concrete. "Necesarul de implanturi cohleare e din ce în ce mai mare. Din păcate, nu avem niciun fel de date concrete câți copii se testează, câți nu trec. Ar fi nevoie de un registru de screening", a declarat Alexandra Neagu, medic primar ORL.

Articolul continuă după reclamă

În România, peste 30.000 de persoane se confruntă cu hipoacuzia, o malformaţie genetică ce poate provoca pierderea auzului. 5.000 sunt copii. Specialiștii spun că lipsa fondurilor și a personalului întârzie accesul la tratament. "Un implant cochlear este pe viață. Acum, sigur, pot să apară diverse incidente, accidente. Probabil că un copil care este implantat la 7, 8, 9 luni va avea nevoie în decursul vieții de una, două, trei, poate reimplantări. E nevoie de schimbarea lui", a declarat Dan Cristian Gheorghe, coordonatorul echipei. La nivel naţional peste 2 milioane de români au probleme cu auzul, iar aproximativ 50% sunt persoane sub 65 de ani.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰