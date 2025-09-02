Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, livratorul agresat de un tânăr de 20 de ani în urmă cu mai puţin de o săptămână, a vorbit în premieră.

Primul interviu acordat de livratorul din Bangladesh agresat în Bucureşti: "Am respect faţă de români" - Captura FOTO: Europa Liberă

Primul interviu al livratorului agresat pe stradă. Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, livratorul lovit de un tânăr în Bucureşti, în urmă cu mai puţin de o săptămână, a vorbit pentru Europa Liberă. Bărbatul, agresat şi acuzat că este "un invadator", a povestit cum s-a petrecut incidentul.

Ismail Hossain, livator: "M-a bătut pe umăr, apoi mi-a dat un pumn"

Bărbatul de 28 de ani, care locuieşte împreună cu alţi nouă conaţionali într-o locaţie închiriată din Capitală, a spus că nu a înţeles iniţial ce se întâmplă.

Articolul continuă după reclamă

"Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box, l-am întrebat «de ce mă ataci, de ce mă lovești», moment în care mi-a răspuns «du-te în țara ta»", a spus acesta pentru Europa Liberă.

Livratorul din Bangladesh: "Am respect faţă de români"

El a mai adăugat că a refuzat internarea în spital, deşi medicii i-au recomandat o pauză de o săptămână.

"Am în continuare tot respectul faţă de cetăţenii români. Ca persoană din Bangladesh, iubesc România şi îi iubesc pe români. Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine îmi dă bani să îmi întreţin familia?", a mai spus acesta.

Tânărul care a bătut un livrator din Bangladesh, urmărit penal

Procurorii anunţă că au extins urmărirea penală faţă de Cosmin, tânărul care s-a filmat în timp ce îl lovea pe livrator. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Iniţial, tânărul, care se află în arest preventiv, fusese pus sub acuzare pentru loviri sau alte violenţe. El a fost dus la audieri, marţi după amiază, când i s-au adus la cunoştinţă noile acuzaţii.

Băiatul de 20 de ani a fost arestat după atacul rasist, deşi pe internet promova simboluri şi mesaje fasciste de câteva luni bune. Între timp, poliţistul care l-a imobilizat a primit mărire de salariu şi un mesaj de încurajare de la preşedintele Nicuşor Dan.

"La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că: La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă", informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Un alt livrator străin, în comă după ce a fost bătut la Cluj-Napoca

Un livrator străin care locuia în barăcile de la Pata Rât, județul Cluj, a ajuns în comă, după ce a fost lovit cu o bucată de lemn și tâlhărit. Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis, la 31 august 2025, propunerea Parchetului de luare a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile față de Lakatos Samir, un bărbat din Cluj acuzat de tâlhărie și loviri asupra unui cetățean străin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰