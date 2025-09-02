Antena Meniu Search
Tânărul care a bătut un livrator din Bangladesh, urmărit penal pentru folosire de simboluri fasciste, xenofobe

Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte "invadator" şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh Cine e tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livrator

"La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că: La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o  platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă", informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. 

Iniţial, tânărul, care se află în arest preventiv, fusese pus sub acuzare pentru loviri sau alte violenţe. El a fost dus la audieri, marţi după amiază, când i s-au adus la cunoştinţă noile acuzaţii.

Cine e tânărul care l-a lovit pe livrator

Microbist, luptător, cu viziuni legionare, dar şi credincios. Şi patriot până în măduva oaselor. Aşa se prezintă pe reţelele sociale tânărul care a lovit pe stradă un livrator din Bangladesh.

Băiatul de 20 de ani a fost arestat după atacul rasist, deşi pe internet promova simboluri şi mesaje fasciste de câteva luni bune. Între timp, poliţistul care l-a imobilizat a primit mărire de salariu şi un mesaj de încurajare de la preşedintele Nicuşor Dan.

