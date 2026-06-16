Peste 50 de animale salvate de la circuri închise din Europa au primit şansa la o viaţă mai bună! Pentru că nu pot supravieţui singure în sălbăticie, acum călătoresc prin toată lumea şi îi încântă pe oameni cu prezenţa lor la un parc zoo mobil, care a ajuns de curând şi la Suceava.

Glasurile celor mici au răsunat de bucurie în parcul zoo mobil din Suceava.

Reporter: Ce animale ţi-au plăcut cel mai mult?

Copil: Cangurul, dar numai că doarme...

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"Mie mi-au plăcut cel mai mult de aici elefanţii, pentru că sunt animalele mele preferate", spune un copil.

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Şi nu doar elefanţii. Majoritatea animalelor din parcul zoo pot fi hrănite. Vizitatorii pot cumpăra o pungă cu legume şi fructe care costă 20 de lei.

"Este o ocazie unică. Poate nu toată lumea îşi permite să călătorească şi, iată, grădina zoologică a venit la Suceava", spune un vizitator.

Cât costă un bilet şi unde mai pot găsi vizitatorii zoo-ul mobil

Iar experienţa este într-adevăr unică. Cei care vin aici pot admira şi interacţiona cu animale din toată lumea, de la vaci de rase exotice, struţi, cămile şi capre cu coarne răsucite, până la foci, reptile, şerpi şi crocodili.

"Eu şi familia mea ne ocupăm de animalele noastre, care sunt toate foste animale de circ. Găsiţi aici peste 50 de animale de diferite specii. Toate animalele sunt învăţate cu interacţiunea umană şi sunt chiar fericite când sunt vizitatori aici şi le hrănesc", a spus reprezentantul parcului zoo, Josef.

Preţul unui bilet pentru copii costă 40 de lei, iar adulţii trebuie să plătească 60 de lei.

Parcul zoo mobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie. Următoarea oprire este la Iaşi.