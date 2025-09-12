Antena Meniu Search
Prins băut la volan, la o zi după ce şi-a recuperat permisul. Sibianul a fost reţinut

Un bărbat de 41 de ani din Sibiu a fost reținut, vineri, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Daneș, la o zi după ce și-a redobândit permisul suspendat anterior pentru o infracțiune similară.

Un bărbat de 41 de ani din comuna Șelimbăr, județul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Sighișoara după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului, la o zi după ce și-a redobândit dreptul de a conduce, suspendat anterior pentru o infracțiune similară.

Prins băut la volan după ce şi-a recuperat permisul 

Incidentul a avut loc pe raza localității Daneș, unde autoturismul condus de bărbat se deplasa haotic. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte în sânge, scrie Mediafax.

Pe baza probatoriului, polițiștii l-au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Mureș, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara.

Autoritățile reamintesc că alcoolul și substanțele psihoactive afectează grav capacitatea de concentrare și reacție, cresc riscul de accidente și pun în pericol viața tuturor participanților la trafic.

