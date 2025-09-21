Producţia de nuci este în pericol! Deşi în anii trecuţi România era în topul ţărilor din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte productivitatea, temperaturile extreme de anul acesta au afectat cultura nucilor. Experţii ne avertizează că schimbările de acum, vor avea efecte pe termen lung.

Deşi în ultimii ani România a excelat în producţia de nuci, anul acesta temperaturile extreme au afectat grav această cultură.

"Anul acesta, producţia de nuci o să fie mai mică decât în anii precedenţi cu 40-50%, din cauza îngheţurilor târzii din primăvara acestui an, în care am avut, după o perioadă de o săptămână de zile, temperaturi de -8 grade, -10 grade, ceea ce a afectat foarte mult pomii fructiferi" a spus directorul executiv DAJ Gorj, Valentin Priporeanu.

În Gorj, oamenii se plâng că, din cauza secetei, fructele nu au ajuns la maturitate, s-au uscat şi au căzut.

Efectele temperaturilor extreme se vor resimţi şi anul viitor

"Putem spune că nucul, în zona Gorjului, se află într-o zonă favorabilă şi foarte favorabilă culturii acestei specii, alături de castanul comestibil. Însă, în aceste condiţii din acest an, practic, producţia s-a compromis" a explicat inginerul agronom Ion Călinoiu.

Iar efectele de anul acesta şi vor resimţi şi anul viitor.

"Sperăm că, anul viitor să nu mai avem asemenea factori meteo negativi. Deşi, efectul acestui an se transmite şi anul viitor. Creşterile anuale au fost şi acestea afectate, lăstarii anuali" a mai spus Ion Călinoiu.

În anul 2023, România a fost cel mai mare producător de nuci din Uniunea Europeană.

