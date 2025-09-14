Bun e vinul... Dar puţin! Sau, cum s-ar zice, vine în "ediţie limitată". Anul acesta, viile din sudul Mehedinţiului n-au adus recoltă pe măsura aşteptărilor. Aşadar, în podgoriile de la Vânju Mare, producţia s-a înjumătăţit faţă de anul trecut. Producătorii din zonă spun că n-au mai avut o recoltă aşa slabă de vreo 20 de ani.

Îngheţul din primăvară, grindina din mai, dar şi seceta din august le-au dat bătăi de cap viticultorilor. Recolta s-a înjumătăţit faţă de anul trecut, şi el la fel de slab. Deși cantitatea de struguri a scăzut vizibil, unele soiuri de struguri s-au îndulcit. "Vinurile roşii la noi sunt foarte structurate, cu o culoare foarte bună. Dar, anul acesta, datorită secetei, cantitatea este mult mai mică. Cred că este cu 70% mai slabă decât într-un an normal", spune Florian Stana, enolog Vânju Mare.

Producţia de struguri din zonă a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. Dacă anul trecut, cele peste 130 de hectare de viţă-de-vie de la Vânju Mare au dat în jur de 1000 de tone de struguri, anul acesta abia dacă s-au strâns 400. "Este primul an în care am fost afectaţi de grindină şi toată zona a fost afectată din cauza închiderii staţiilor cu rachete antigrindină", explică Ion Gârniţă, administrator podgorie Vânju Mare.

Nici pentru anul viitor nu sunt speranţe prea mari. "Coardele deja sunt afectate şi ele nu se pot alimenta ca noi să putem lăsa o coardă de rod. Nici copilul pe care am putea merge nu este dezvoltat. Se văd deja loviturile, cum a dat atât de mult", mărturiseşte Speranţa Tiutiu, şefă fermă.

În prezent, consumul de vin este în scădere în România iar exporturile sunt şi ele limiate.

