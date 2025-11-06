Din sala de repetiții, direct în arest. Un profesor de canto de 64 de ani a fost arestat după ce două eleve de 13 ani din Craiova au povestit că au fost agresate în timpul orelor. Părinţii fetelor au depus plângere după ce minorele au mărturisit că profesorul le atingea în zonele intime. După ce anchetatorii i-au scotocit casa, au găsit mai multe materiale pornografice şi cu alte victime.

Totul a ieşit la iveală după ce elevele în vârstă de 13 ani au povestit părinţilor că au fost agresate în timpul lecţiilor de canto. Fetele au povestit că profesorul le-a atins în zonele intime, iar părinţii au mers imediat la poliţie şi au reclamat cele întâmplate.

Bărbatul în vârstă de 64 de ani preda lecţii şi la Bucureşti

În urma sesizării, anchetatorii au efectuat mai multe percheziţii la locuinţa profesorului de unde au fost ridicate mai multe probe care ar confirma că faptele ar fi avut loc chiar în timpul lecţiilor de canto. Bărbatul în vârstă de 64 de ani preda lecţii şi la Bucureşti, iar acesta venea periodic la Craiova pentru colaborări artistice.

Bărbatul a fost reţinut pentur 24 de ore, iar mai apoi magistraţii au decis plasarea în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi petrecut faptele.

