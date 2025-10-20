O profesoară de biologie din judeţul Iaşi a fost amendată pentru că a lovit doi elevi. S-a întâmplat în urmă cu patru ani, dar judecătorii au dat abia acum sentinţa. Dascălul poate să o conteste, pentru că nu este definitivă. Victimele sunt o fată şi un băiat, amândoi elevi în clasa a şaptea. Cei doi ar fi fost agresaţi în zile diferite.

Instanța a decis ca profesoara să fie amendată cu o amendă penală în valoare totală de 3600 de lei.

Femeia a fost cercetată pentru purtare abuzivă. Asta după ce doi elevi ar fi fost loviți chiar în sala de clasă. Primul caz ar fi avut loc în anul 2021 când o elevă ar fi fost lovită cu pumnul în zona spatelui de către profesoara pe motiv că ar fi deranjat ora.

Un an mai târziu, un alt elev ar fi fost prins de față și zgâriat pe motiv că acesta ar fi făcută gălăgie. Așa cum spuneați și voi, sentința nu este una definitivă. Ea poate fi atacată de către cadrul didactic. În apărarea sa, profesoara ar fi spus că ea nu ar fi lovită cu pumnul niciodată pe niciun elev. Ar fi recunoscut că ar mai fi dat câte o palmă elevilor foarte obraznici.

