Un profesor de religie de 45 de ani din Teleorman este acuzat că ar fi violat şi bătut o elevă de 14 ani. Calvarul fetei ar fi durat aproape o jumătate de an, spun procurorii care l-au reţinut pe bărbat şi cer arestarea lui.

Bărbatul de 45 de ani a fost reținut de procurorii. Urmează să ajungă azi în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Acuzat de viol

Înțelegem din referatul întocmit de procurori că aceste agresiuni sexuale ar fi fost comise în primele cinci luni ale anului. Vorbim inclusiv de fapte de viol, fata fiind minoră, având 14 ani.

Ei bine, aceste fapte ar fi avut loc în mai multe locații din București, dar și din județul Teleorman. Procurorii notează că bărbatul ar fi avut o autoritate în fața fetei, pentru că acesta era profesorul ei de religie.

Bărbatul este în continuare cercetat de procurări, atât pentru viol, cât și pentru faptul că ar fi agresat-o fizic de cel puțin două ori.

