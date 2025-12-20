Programul farmaciilor în perioada de Crăciun. Unde va fi deschis non-stop

În contextul sărbătorilor de iarnă, autoritățile și reprezentanții lanțurilor farmaceutice anunță modificări ale programului de funcționare al farmaciilor în perioada de Crăciun, astfel încât cetățenii să știe unde pot găsi deschise unități pentru achiziționarea medicamentelor și a produselor de primă necesitate.

În perioada sărbătorilor de iarnă, programul de funcționare al farmaciilor va suferi modificări, ca urmare a zilelor libere legale de Crăciun. Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie, majoritatea farmaciilor vor avea program redus sau vor fi închise.

Cum vor funcţiona farmaciile din mall-uri

Farmaciile din centrele comerciale vor funcționa, în general, după programul stabilit de fiecare mall, însă este posibil ca orarul să fie mai scurt decât în mod obișnuit. De asemenea, farmaciile independente pot avea program special, stabilit de fiecare unitate în parte.

Pentru situațiile de urgență, în fiecare localitate vor fi deschise farmacii cu program non-stop sau de gardă, unde pacienții pot achiziționa medicamentele necesare. Lista farmaciilor de gardă este disponibilă la direcțiile de sănătate publică, pe site-urile autorităților locale sau la unitățile medicale. Reprezentanții farmaciilor recomandă cetățenilor să își procure din timp medicamentele necesare, mai ales cele eliberate pe bază de rețetă, pentru a evita eventualele neplăceri în zilele de sărbătoare.

Ce farmacii vor fi deschise de Crăciun

În Bucureşti, cele mai multe farmacii care vor avea program în ziua de Crăciun se găsesc în Sectorul 1. Dar şi în celelalte sectoare ale Capitalei pot fi găsite farmacii deschise în perioada sărbătorilor.

Help Net 15, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2, parter

Help Net 53, sector 1, Str. Lt. Av. Radu Beller, nr. 3-7

Farmacia M, sector 1, Str. Piatra Morii, nr. 17

Farmacia Santia Victoriei, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32

Farmacia Catena, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 70-82

Help Net 4, sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D24

Farmacia Farmadex, sector 2, Șos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9

Farmacia Dami Mar Prodexim, sector 2, Șos. Colentina, nr. 26

Farmacia Pharma Care, sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18B

Dona 101, sector 3, Str. Liviu Rebreanu, nr. 13 A, bl. 20

Farmacia Pharma Care, sector 4, Șos. Berceni, nr. 25, bl. 38

Farmacia Catena, sector 5, Calea Rahovei, nr. 322

Help Net 46, sector 6, Bd. Drumul Taberei, nr. 44, complex comercial

