Farmacii deschise de Revelion 2026. Lista unităţilor din Capitală cu program non-stop
Multe dintre farmaciile din Bucureşti sunt închise atât pe 31 decembrie 2025, cât şi pe 1 ianuarie 2026, însă există câteva care sunt deschise în ambele zile. Vezi lista cu farmaciile deschise non-stop de Revelion 2026.
Bucureștenii care au nevoie de medicamente în noaptea de Revelion 2026 sau în zilele de Anul Nou nu vor rămâne fără sprijin: mai multe farmacii din Capitală vor funcționa non-stop, inclusiv în perioadele în care majoritatea unităților sunt închise (25, 26 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026) pentru sărbători.
Farmacii non-stop pe sectoare
Sectorul 1
- Help Net 15 – Bd. Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2
- Help Net 53 – Str. Lt. Av. Radu Beller, nr. 3–7
- Farmacia M – Str. Piatra Morii, nr. 17
- Farmacia Santia Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30–32
- Farmacia Catena – Bd. Ion Mihalache, nr. 70–82
Sectorul 2
- Help Net 4 – Șos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D24
- Farmacia Farmadex – Șos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9
- Farmacia Dami Mar Prodexim – Șos. Colentina, nr. 26
- Farmacia Pharma Care – Șos. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18B
Sectorul 3
- Dona 101 – Str. Liviu Rebreanu, nr. 13 A, bl. 20
Sectorul 4
- Farmacia Pharma Care – Șos. Berceni, nr. 25, bl. 38
Sectorul 5
- Farmacia Catena – Calea Rahovei, nr. 322
Sectorul 6
- Help Net 46 – Bd. Drumul Taberei, nr. 44, în complex comercial
În aceste unități farmaceutice te poți adresa pentru urgențe sau pentru a achiziționa medicamente de care ai nevoie în perioada de trecere dintre ani, atunci când multe farmacii obișnuite au program restrâns sau sunt închise.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰