Farmacii deschise de Revelion 2026. Lista unităţilor din Capitală cu program non-stop

Multe dintre farmaciile din Bucureşti sunt închise atât pe 31 decembrie 2025, cât şi pe 1 ianuarie 2026, însă există câteva care sunt deschise în ambele zile. Vezi lista cu farmaciile deschise non-stop de Revelion 2026.

Bucureștenii care au nevoie de medicamente în noaptea de Revelion 2026 sau în zilele de Anul Nou nu vor rămâne fără sprijin: mai multe farmacii din Capitală vor funcționa non-stop, inclusiv în perioadele în care majoritatea unităților sunt închise (25, 26 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026) pentru sărbători.

Farmacii non-stop pe sectoare

Sectorul 1

Help Net 15 – Bd. Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2

Help Net 53 – Str. Lt. Av. Radu Beller, nr. 3–7

Farmacia M – Str. Piatra Morii, nr. 17

Farmacia Santia Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30–32

Farmacia Catena – Bd. Ion Mihalache, nr. 70–82

Sectorul 2

Help Net 4 – Șos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D24

Farmacia Farmadex – Șos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9

Farmacia Dami Mar Prodexim – Șos. Colentina, nr. 26

Farmacia Pharma Care – Șos. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18B

Sectorul 3

Dona 101 – Str. Liviu Rebreanu, nr. 13 A, bl. 20

Sectorul 4

Farmacia Pharma Care – Șos. Berceni, nr. 25, bl. 38

Sectorul 5

Farmacia Catena – Calea Rahovei, nr. 322

Sectorul 6

Help Net 46 – Bd. Drumul Taberei, nr. 44, în complex comercial

În aceste unități farmaceutice te poți adresa pentru urgențe sau pentru a achiziționa medicamente de care ai nevoie în perioada de trecere dintre ani, atunci când multe farmacii obișnuite au program restrâns sau sunt închise.

