Programul Metrorex de Paște 2026: Cum circulă metroul în București de sărbători

Metrorex a anunțat programul oficial de circulație pentru perioada Paștele Ortodox 2026, oferind bucureștenilor și turiștilor detalii esențiale despre orarul trenurilor de metrou în zilele de sărbătoare.

În intervalul 10 – 13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele conform graficelor specifice zilelor de weekend și sărbători legale. Acest lucru înseamnă intervale mai mari între trenuri față de zilele lucrătoare, dar suficiente pentru a acoperi fluxul de călători din perioada Paștelui.

Program special în noaptea de Înviere (11/12 aprilie 2026)

Pentru noaptea de Înviere, Metrorex a pregătit un program special, astfel încât credincioșii să se poată deplasa în siguranță:

Între orele 23:00 – 01:00: trenurile vor circula la un interval de aproximativ 10 minute

Între orele 01:00 – 05:00: circulația se va desfășura la un interval de aproximativ 20 de minute

Acest program extins facilitează accesul către biserici și întoarcerea acasă după slujba de Înviere.

Reguli importante pentru călători

Pentru siguranța tuturor pasagerilor, Metrorex reamintește o regulă esențială: este strict interzis accesul în metrou cu foc deschis, inclusiv lumânări sau candele aprinse

Această măsură are rolul de a preveni incidentele și de a asigura un mediu sigur în stații și în trenuri.

Recomandări pentru călători

În perioada sărbătorilor pascale, este recomandat să:

verificați din timp programul metroului

evitați orele de vârf, dacă este posibil

respectați regulile de siguranță impuse de operator

Programul Metrorex de Paște 2026 este adaptat nevoilor călătorilor din această perioadă specială, oferind un echilibru între frecvența trenurilor și siguranța pasagerilor. Indiferent dacă mergeți la slujba de Înviere sau vizitați familia, metroul rămâne o opțiune eficientă de transport în București.

